POL-DA: Rüsselsheim: 39-Jähriger attackiert und beleidigt Polizeikräfte

Darmstadt (ots) - Am Dienstag (24.09.) gegen 22:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Leydheckerstraße / Im Tiefen See ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein dunkler Audi befuhr die Leydheckerstraße und geriet aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Eine 18-jährige Autofahrerin aus ...

