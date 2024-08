Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Briefkästen aufgebrochen

Erfurt (ots)

Ein Dieb hatte es Mittwochmittag in Erfurt auf Briefe abgesehen. Der Unbekannte hatte in einem Mehrfamilienhaus in der Krämpfervorstadt mehrere Briefkästen gewaltsam geöffnet. Dabei richtete er einen Schaden von etwa 300 Euro an. Ob er bei seinem Einbruch auch Post gestohlen hatte, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Treppenhaus fand der Langfinger zudem ein Paket, welches er öffnete und das darin befindliche Kinderspielzeug im Wert von etwa 20 Euro einsteckte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sicherten Spuren und ermitteln u. a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

