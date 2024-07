LPI-EF: Baumaschine gestohlen

Sömmerda (ots) - Bereits am Montag ereignete sich in Sömmerda ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin. Die 40-Jährige war gegen 17:40 Uhr auf der Langen Straße unterwegs gewesen. An einer Bordsteinkante kam die Frau zu Fall, stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Zur weiteren Behandlung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch wenn es in Deutschland nicht verpflichtend ist, einen ...

