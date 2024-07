Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Senior fährt gegen Baum

Erfurt (ots)

Ein 80-Jähriger Autofahrer kollidierte Dienstag gegen 12:30 Uhr in Erfurt mit einem Baum und wurde dabei schwer verletzt. Der Senior war mit seinem Suzuki in der Hubertusstraße unterwegs gewesen, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Bei dem Unfall erlitt der 80-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Suzuki entstand Totalschaden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war, da diese ihm bereits Monate zuvor entzogen wurde. Den 80-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, u. a. wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (SE)

