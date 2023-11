Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich bei Rot die Straße überquert - 36-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (11.11.2023) in der König-Karl-Straße hat sich ein 36 Jahre alter Fußgänger schwere Verletzungen zugezogen. Der 36-Jährige überquerte gegen 13.30 Uhr mutmaßlich bei Rotlicht die König-Karl-Straße in Richtung Stadtbahnhaltestelle Wilhelmsplatz an einer Fußgängerfurt. Etwa in der Straßenmitte erfasste ihn der Seat eines 53-Jährigen, der von der König-Karls-Brücke in Richtung Waiblinger Straße unterwegs war. Durch den Aufprall stieß der 36-Jährige gegen den Renault eines 21-Jährigen. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell