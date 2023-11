Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (10.11. bis 12.11.2023) in Wohnungen und Häuser an der Herweghstraße, der Nellinger Straße, am Kammhaldenweg, der Unteren Heckenstraße und der Straße Hölzleswiesen eingebrochen. An der Wilhelm-Hertz-Straße, der Eduard-Pfeifer-Straße und am Zedernweg sind die Einbrecher gescheitert. Die Täter hebelten zumeist Terrassentüren auf, durchsuchten die Wohnungen und Häuser und erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.

