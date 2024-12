Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Am Donnerstag, 05. Dezember 2024, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec, Marke ebike, welches vor einem Verbrauchermarkt in der Straße Im Hofe verschlossen abgestellt worden war. Die Geschädigte war vor Ort von einer Zeugin auf den Vorfall aufmerksam gemacht worden. Die Polizei sucht nun unter anderem nach der Zeugin, die möglicherweise die Tat beobachtet haben könnte. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) oder in Vechta (Tel.: 04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell