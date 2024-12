Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Mittwoch, 04. Dezember 2024 18:00 Uhr bis Donnerstag, 05. Dezember 2024 06:00 Uhr verschafften sich unbekannte Zugang zu einem Pkw. Der Pkw, ein VW Crafter, war auf einem Parkstreifen in der Beethovenstraße abgestellt worden. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/939420) entgegen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 06. Dezember 2024, gegen 02:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Straße Europaring, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 04. Dezember 2024, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr bis 18:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 49-jährigen Frau aus Löningen. Diese hatte ihren Pkw, einen Opel Zafira, in der Langenstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

