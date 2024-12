Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 04.12.2024, kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW im Bereich der Einmündung Friedrich-Pieper-Straße / Am Alten Wasserwerk. Ein 19-jähriger Bührener fuhr demnach mit seinem PKW vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes und beabsichtigte geradeaus in Richtung der Straße "Am Alten Wasserwerk" zu fahren. Hierbei übersah er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 38-jährigen Cloppenburgers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide PKW stark beschädigt wurden (ca. 15.000,- EUR Gesamtschaden). Beide Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 04.12.2024, kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Fritz-Reuter-Straße / Sevelter Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Fritz-Reuter-Straße und beabsichtigte nach links in die Sevelter Straße abzubiegen. Hierbei touchierte er einen in gleicher Richtung fahrenden PKW einer 36-jährigen Cloppenburgerin, die die Kreuzung in Fahrtrichtung Fritz-Reuter-Straße überquerte. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 04.12.2024, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen am Fahrbahnrand der Auffahrt zur B 72 (Richtung A1) an der Anschlussstelle Bethen. Demnach muss der Fahrzeugführer von der Fahrbahn abgekommen sein und beide Gegenstände überfahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Zwei Diebstähle aus Transportern

In der Zeit von Dienstag, 03.12.2024 (18:00 Uhr), bis Mittwoch, 04.12.2024 (06:00 Uhr), brachen unbekannte Täter gewaltsam die Türen mehrerer Transporter in der Gemeinde Garrel auf. Betroffen waren jeweils ein Fahrzeug in der Luisenstraße und eines in der Händelstraße. Im Ergebnis wurde in beiden Fällen hochwertiges Werkzeug entwendet. Der Schaden wird in Summe auf ca. 10.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Lastrup / Hemmelte - Verkehrsunfall zwischen PKW und Traktor-Anhänger-Gespann

Am Mittwoch, den 04.12.2024, kam es gegen 07:03 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Gesamtschaden und zwei verletzten Personen im Bereich der Einmündung Kneheimer Weg / Suhler Straße. Ein 53-jähriger Molberger beabsichtigte mit seinem PKW aus der Kneheimer Straße kommend auf die Suhler Straße nach links in Richtung B 68 abzubiegen. Hierbei übersah er die Vorfahrt eines aus Richtung B 68 kommenden Traktor-Anhänger-Gespanns. Es kam zum Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000,- EUR geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Lastrup war zum Abbinden von Fahrzeugflüssigkeiten vor Ort. Im Nachgang musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Lindern - Brand eines Baggers

Am Donnerstag, den 05.12.2024, gegen 01:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein in Vollbrand stehender Bagger auf einem Feld an der Boschstraße in Lindern gemeldet. Ein dort vorbeifahrender LKW-Fahrer (33 J., männlich, Oldenburg) hatte den Brand entdeckt und den Notruf verständigt. Die Freiwillige Feuerwehr Lindern löschte den Brand mit ca. 25 Einsatzkräften. Die Brandursache ist aktuell unklar. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000,- EUR geschätzt.

