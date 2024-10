Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Zivilfahnder führen länderübergreifende Kontrollen auf Bundes- und Autobahnen durch

Zivilfahnder haben am Montag (28.10.) in Zusammenarbeit mit Polizeikräften der Polizeipräsidien Trier, Koblenz, Mainz sowie des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz umfangreiche Kontrollmaßnahmen auf südhessischen Autobahnen und Bundesstraßen durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße geahndet. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr wurden bei mobilen Kontrollen sowie Standkontrollen auf der Bundesstraße 47 an der Rheinbrücke und auf der Autobahn 67 an der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost insgesamt 157 Fahrzeuge gestoppt und 183 Personen kontrolliert.

Auf der Autobahn 5 bei Heppenheim fiel einer Zivilstreife gegen 15.50 Uhr das Fahrzeug eines 42-Jährigen auf. Bei der folgenden Überprüfung stellte das Streifenteam fest, dass sich der Fahrer sowie der 32 Jahre alte Beifahrer, die beide aus dem Kosovo stammen, illegal in Deutschland aufhalten. Zudem händigte der 42 Jahre alte Fahrer den Einsatzkräften einen serbischen Führerschein aus, der schnell als Totalfälschung entpuppte. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und mussten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro aufbringen.

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich 28-Jähriger verantworten, den die Zivilkräfte um 17 Uhr auf der Autobahn 67 bei Lorsch stoppten. Bei der Kontrolle wies sich der Mann aus Homberg mit einem ukrainischen Führerschein aus, bei dem es sich ebenfalls um eine Fälschung handelt. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und eine Weiterfahrt untersagt.

Auf der Autobahn 67 bei Lorsch kontrollierten Zivilstreifen gegen 17 Uhr einen 25-Jährigen aus Ludwigshafen. Beim Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand fiel den Beamten auf, dass er durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Tankbetrugs zur Fahndung ausgeschrieben war. Nach der Feststellung seiner amtlichen Meldeadresse wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung mussten ein 39-Jähriger über sich ergehen lassen. Er wurde gegen 13.15 Uhr von Einsatzkräften an der Rheinbrücke überprüft. Hierbei fielen deutliche, körperliche Anzeichen bei dem Mann aus Worms auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Methamphetamin. Er wurde festgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Drei Fahrzeuge wurden unmittelbar nach den Kontrollen auf der Autobahn 67 bei Büttelborn und Rüsselsheim vor Ort stillgelegt. In allen Fällen hatte eine Überprüfung durch die Zivilfahnder gezeigt, dass die Pflichtversicherung abgelaufen war. Es folgte die Entstempelung der Kennzeichen, die Entwertung des Fahrzeugscheins sowie der Einleitung entsprechender Verfahren.

