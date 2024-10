Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tatverdächtige nach Sachbeschädigung durch Streife festgenommen

Darmstadt (ots)

Nach der Sachbeschädigung von drei Fahrzeugen im Birkenweg in der Nacht zum Dienstag (29.10) nahm eine Streife des 2. Polizeireviers in Darmstadt zwei tatverdächtige Frauen vorläufig fest.

Gegen 02:20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete zwei junge Frauen, die die Seitenspiegel an drei Fahrzeugen abgetreten hätten. Sofort eilte eine Streife in den Bereich des Tatortes und konnte dort zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren festnehmen. Die beiden jungen Frauen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen verantworten. Dazu erwartet die 20-jährige Tatverdächtige ein Verfahren wegen falscher Angaben ihrer Personalien. Die Tatverdächtigen wurden für erkennungsdienstliche Maßnahmen mit auf die Wache genommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere hundert Euro.

