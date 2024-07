Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Linienbus

Geschädigte gesucht

Hildesheim (ots)

Ahrbergen / Hildesheimer Straße (mbo). Am 18.07.2024, um 14:45 Uhr kam es in Ahrbergen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 42-Jährige aus Algermissen mit ihrem VW Golf die Frank-Kirchhof-Straße in Ahrbergen. An der Ecke zur Hildesheimer Straße übersah sie den von links kommenden Linienbus, der an dieser Stelle Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge konnten zwar rechtzeitig bremsen, sodass es nicht zu einer Kollision kam. Dennoch verletzten sich fünf Passagiere im Bus aufgrund der starken Bremsung leicht. Die Verletzungen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der 60jährige Busfahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde bekannt, dass sich bei dem Unfall auch ein Mädchen im Alter von ca. 6 Jahren verletzt haben soll. Dieses wurde von den Eltern jedoch mitgenommen, bevor ihre Personalien festgestellt werden konnten. Die Familie sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 985-0 in Verbindung zu setzen.

