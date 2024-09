Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: +++Reh fällt in Kanal+++aufmerksamer Bürger alarmiert die Feuerwehr+++Reh mit Schlauchboot gerettet+++

Lüchow-Dannenberg (ots)

Künsche/SG Lüchow(Wendland)/Lk. Lüchow-Dannenberg (ms) Am Sonntagabend wurden die Feuerwehren aus Künsche und Lüchow zu einer Tierrettung alarmiert. Ein aufmerksamer Bürger hatte ein Reh im Luciekanal entdeckt. Das Reh war schon sichtlich geschwächt und schaffte es nicht mehr alleine aus dem Kanal heraus. Die Einsatzkräfte konnten bereits nach kurzer Suche das Reh im Kanal finden. Sie fixierten das Reh mittels einer Bandschlinge und hielten es fest, damit es nicht noch weiter in die Mitte des Kanals treiben konnte. Kurz darauf trafen weitere Kameraden mit dem Schlauchboot der Feuerwehr Lüchow ein, das extra für flache Gewässer beschafft wurde. Das Boot wurde zu Wasser gelassen und mittels Leinen gesichert. Mit Hilfe des Bootes wurde das Reh aus seiner misslichen Lage gerettet und an den zuständigen Jagdpächter zur weiteren Versorgung übergeben werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell