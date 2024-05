Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: +++Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert größere Schäden bei Terrassenbrand in Seedorf bei Dannenberg+++

Lüchow-Dannenberg (ots)

Seedorf, Dannenberg - Am späten Abend des Pfingstmontags mussten die Feuerwehren aus Dannenberg, Damnatz, Breese Marsch und Splietau zu einem Brand der Stufe II in Seedorf bei Dannenberg ausrücken. Bereits während der Anfahrt wurde das Alarmstichwort auf "Brand II Y - Menschenleben in Gefahr" erhöht.

Als die ebenfalls alarmierte Polizei am Brandort eintraf, hatten die Bewohner des betroffenen Gebäudes bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen. Diese wurden kurz darauf von den eintreffenden Einsatzkräften der Feuerwehr übernommen und intensiviert. Trotz des schnellen Eingreifens hatte das Feuer bereits auf die Giebelverschalung und das Dach übergegriffen.

Durch den konzentrierten Einsatz der Feuerwehrkräfte konnte der Brand jedoch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Dank des raschen Handelns wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes verhindert.

Zur Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um den Vorfall zu klären.

Feuerwehrsprecher Florian Schulz lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften und den Bewohnern des Hauses. "Das schnelle Handeln aller Beteiligten hat Schlimmeres verhindert," so Schulz. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die genauen Umstände des Feuers sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Weitere Informationen werden nach Abschluss der Untersuchungen erwartet..

