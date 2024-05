Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: +++ Erfolgreiche Vermisstensuche in Lüchow-Dannenberg +++ Zusammenspiel von Mensch und Hund mit moderner Technik sichern den Einsatzerfolg +++ 62jähriger Mann wohlbehalten aufgefunden +++

Bild-Infos

Download

Lüchow-Dannenberg (ots)

Alarm gab es heute für die Feuerwehr in der Ortschaft Riekau bei Dannenberg in der Samtgemeinde Elbtalaue (Lk. Lüchow-Dannenberg). Im dortigen Pflegeheim war am Morgen ein 62jähriger Mann verschwunden.

Mit Hilfe der Drohne der Feuerwehr Gülden, der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Elbtalaue sowie der Führungsstaffel Elbtalaue konnte die Person in der Nähe der Ortschaft Tramm wieder aufgefunden werden.

Die schnelle und koordinierte Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzkräfte führte dazu, dass die vermisste Person sicher und wohlbehalten zurückgebracht werden konnte. Die Bewohner des Pflegeheims sowie die Angehörigen der betroffenen Person sind erleichtert und danken den Einsatzkräften für ihren schnellen und effektiven Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell