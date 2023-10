Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermisstensuche

Linz am Rhein (ots)

Die 71-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims wurde am Samstagabend bei der Polizeiinspektion Linz als vermisst gemeldet. Die demenzkranke Frau hatte die Einrichtung in Linz verhaltensuntypisch gegen 19 Uhr fußläufig in unbekannte Richtung verlassen. Aufgrund ihrer Erkrankung konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Rentnerin in einer hilflosen Lage befindet. Sie Suchmaßnahmen wurden bei eingetretener Dunkelheit durch starke Kräfte von Polizei und Feuerwehr intensiviert. Zudem wurde ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera in die Maßnahmen eingebunden. Die Vermisste konnte glücklicherweise um 22:16 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz wohlbehalten angetroffen werden.

