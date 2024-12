Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

In der Zeit von Montag, 02. Dezember 2024 22:00 Uhr bis Dienstag, 03. Dezember 2024 05:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Straße Pastors Busch. Dort entwendeten sie das verschlossen im Hausflur abgestellte Pedelec, Puch C4.3. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Am Freitag, 29. November 2024, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 13:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Schule in der Schützenstraße und entwendeten ein dort verschlossen abgestelltes Pedelec, Focus Thron 6.8). Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - vers. Wohnungseinbruch

In der Zeit von Montag, 02. Dezember 2024 18:00 Uhr bis Dienstag, 03. Dezember 2024 11:00 Uhr versuchten unbekannte Täter sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Große Straße zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, 03. Dezember 2024, gegen 18:25 Uhr die Fensterscheibe einer Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Oldenburger Straße. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0 entgegen.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 03. Dezember 2024, gegen 14:20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw einen Parkplatz an der Lohner Straße und beabsichtigte auf die Lohner Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Funkstreifenwagens. Der Fahrzeugführer des Funkstreifenwagens konnte einen Zusammenstoß nur aufgrund einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung verhindern. Im Zuge der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 54-Jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,89 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 03. Dezember 2024 gegen 11:12 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Hannover mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta. Im Rahmen der Kontrolle wurde ersichtlich, dass der 45-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 29. November 2024, in der Zeit zwischen 10:50 Uhr bis 12:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 39-jährigen Frau aus Quakenbrück. Diese hatte ihren Pkw ordnungsgemäß in der Schulstraße abgestellt. Am Pkw der 39-Jährigen, einem Hyundai, entstand ein Schaden von geschätzten 7.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03. Dezember 2024, gegen 08:20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße An der Gräfte in Fahrtrichtung Unterführung. Während das Abbiegevorgangs in Richtung Sprengepielstraße übersah er einen auf dem Radweg entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Pkw des 38-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Am Dienstag, 03. Dezember 2024, gegen 18:50 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Dinklager Straße. In Höhe einer Kreuzung beabsichtigte sie nach links in die Brandstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den 16-jährigen Jugendlichen, welcher mit seinem Leichtkraftkrad die Dinklager Straße in Richtung Dinklage befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der 16-jährige aus Bramsche und seine 14-Jährige Mitfahrerin aus Dinklage leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 3.500,00 Euro.

