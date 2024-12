Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 03. Dezember 2024, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigten derzeit Unbekannte ein Glaselement einer Eingangstür zu einem Messdienerhaus in der Kirchhofstraße. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 03. Dezember 2024, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg entlang der Lüscher Straße. Ein 39-jähriger Mann aus Essen (Old.) beabsichtigte mit seinem Pkw vom Kartoffelweg auf die Lüscher Straße aufzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei welchem der 74-Jährige leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell