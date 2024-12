Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand auf Firmengelände

Am Montag, den 02.12.2024, geriet gegen 08:25 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Abfallbehälter auf dem Gelände einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße in Brand. Im Brandverlauf wurde die Außenfassade einer Halle in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte schnell durch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrkräften vor Ort waren, gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar.

