Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht in Rommelshausen, Sachbeschädigungen in Backnang und Fellbach, Unfall in Weinstadt

Aalen (ots)

Rommelshausen: Zeugen gesucht - Unfallflucht

Zwischen 08:00 Uhr und 08:20 Uhr beschädigte ein Motorradfahrer auf der Waiblinger Straße die dortige Leitplanke und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Fahrer ließ seinen Motorradhelm und weiteres Zubehör an der Unfallstelle zurück.

Die Polizei Fellbach bittet Zeugen sich unter Telefon 0711 5772-0 zu melden.

Backnang: Sachbeschädigung

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte verursachten, als sie einen Stein gegen die Glastür des Gymnasiums im Häfnersweg warfen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 23:30 Uhr und Samstag 09:00 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191 909-0 zu melden.

Fellbach: Sachbeschädigung

Zwischen Donnerstag und Samstag wurden in der Tainer Straße mehrere Reifen an einem Daimler und einem VW durch Unbekannte zerstochen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 800 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711 5772-0 entgegen.

Weinstadt: VW Crafter bleibt in Unterführung stecken

Am Samstag gegen 11:00 Uhr versuchte ein 68-Jähriger mit seinem VW Crafter von der Poststraße aus die Bahnunterführung zu benutzen. Da sein Fahrzeug höher als die beschilderte Maximalhöhe von 2 Meter war, blieb er in der Unterführung stecken. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR. Das Fahrzeug musste durch die Feuerwehr aus der Unterführung befreit werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell