Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Crailsheim

Aalen (ots)

Crailsheim: 29-Jährige bei Unfall verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Haller Straße ein Unfall. Dabei fuhr ein 79-Jähriger in seinem VW Passat aus einer Parkplatzausfahrt und übersah einen vorbeifahrenden Ford Focus. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des Ford leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell