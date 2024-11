PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Motorrad und E-Bike aus Garage gestohlen +++ Reisekoffer brennt +++ Handgreiflichkeiten im Straßenverkehr +++ Imbisswagen aufgebrochen +++ Verkehrsunfallflucht durch betrunkenem PKW-Fahrer

Limburg (ots)

1. Motorrad und E-Bike aus Garage gestohlen,

Bad Camberg, Oberselters, Kastanienweg, Freitag, 01.11.2024 bis Mittwoch, 06.11.2024, 14:30 Uhr

(cw) In den letzten Tagen entwendeten Diebe Fahrzeuge aus einer Garage in Bad Camberg-Oberselters.

Zwischen Freitag und Mittwoch, 14:30 Uhr, hebelten die Diebe die Seitentür der Garage eines Einfamilienhauses im Kastanienweg auf und gelangten so in den Innenraum. Von dort stahlen sie ein "Turbolevo FSR Com-Carbon"-Pedelec im Wert von etwa 4.000 Euro. Auch eine in der Garage befindliche blau-weiße Suzuki GSXR im Wert von etwa 7.000 Euro ließen die Einbrecher mitgehen. An dem Motorrad war zuletzt das Kennzeichen "LM-XI 30" angebracht. Hinweise auf die Tat oder zum Verbleib der Fahrzeuge richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

2. Reisekoffer brennt,

Weilburg-Waldhausen, Lindenstraße, Mittwoch, 06.11.2024, 15.20 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag brannte in Waldhausen ein kleiner Reisekoffer.

Um 15.20 Uhr wurde der brennende Trolley der Polizei hinter einer Bushaltestelle in den Lindenstraße gemeldet. Dieser war an der dortigen Mauer in Brand geraten. Von der örtlichen Feuerwehr konnte der Koffer schnell gelöscht werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Limburg wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und bittet um entsprechende Hinweise unter (06431) 9140-0.

3. Handgreiflichkeiten im Straßenverkehr,

Weilburg-Kubach, Friedenbachstraße, Mittwoch, 06.11.2024, 22:10 Uhr

(pa)Am Mittwochabend kam es in Weilburg-Kubach zu einer Auseinandersetzung zwischen einem PKW-Fahrer und einem Fußgänger.

Um 22.10 Uhr kam es in der Friedenbachstraße zu Streitigkeiten zwischen einem 51-Jährigen und einem 18-Jährigen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Hierbei wurde der 18-Jährige an der Hand verletzt sowie beleidigt und bedroht.

4. Imbisswagen aufgebrochen,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Dienstag, 05.11.2024, 22 Uhr bis Mittwoch 06.11.2024, 8.30 Uhr

(pa)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in Limburg einen Imbisswagen auf.

Zwischen 22 Uhr und 8.30 Uhr wurde der Schnellimbiss in der Werner-Senger-Straße aufgebrochen. Dabei wurden die Registrierkasse samt Bargeld sowie mehrere Getränkedosen entwendet. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich, der Wert des Diebesgutes liegt bei über 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter (06431) 9140-0 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht durch betrunkenem PKW-Fahrer,

Limburg, Offheimer Weg, Mittwoch, 06.11.2024, 13:45 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag kam es in Limburg zu einem Verkehrsunfall, der alkoholisierte Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte aber festgestellt werden.

Um 13.45 Uhr ereignete sich im Offheimer Weg zunächst ein Auffahrunfall, bei dem der 37-jährige Fahrer eines grauen VW auf einen schwarzen Mercedes auffuhr. Der VW Fahrer zog dann an dem Mercedes vorbei und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 46-jährige Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt, konnte dem Unfallverursacher dennoch bis zu einem Parkplatz am Bahnhofsplatz folgen. Dort haben ihn die hinzugezogenen Polizeibeamten schließlich festgenommen. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Der Gesamtschaden an beiden PKW liegt im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell