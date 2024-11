POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Blitzeinbruch in Supermarkt +++ Diebstahl auf Baustellengelände +++ Diebstahl von Rüttelplatte und Dieseltank +++ Diebstahl aus Scheune +++ PKW-Diebstahl

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Limburg, Prälat-Stein-Straße, Montag, 04.11.2024, 15 bis 16.50 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag kam es in Limburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde zwischen 15 und 16.50 Uhr in das Haus in der Prälat-Stein-Straße eingebrochen. Dazu wurde im hinteren Bereich des Hauses ein Fenster aufgehebelt. Im Inneren wurden sämtliche Räume und Behältnisse auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden Münzen und Schmuck mit einem noch nicht bezifferbarem Wert entwendet. Der Sachschaden an dem Fenster wird auf 500,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter (06431) 9140-0.

2. Einbruch in Supermarkt,

Löhnberg, Güldenstadt, Montag, 04.11.2024, 03.15 Uhr

(pa)In der Nacht auf Montag ereignete sich ein Einbruch in einen Supermarkt in Löhnberg. Um 03.15 Uhr hebelten zwei Unbekannte den Seiteneingang zur Bäckerei des Supermarktes in der Straße Güldenstadt auf und liefen dann in den Kassenbereich. Dort wurden mehrere Schubladen, die mit Zigaretten gefüllt waren herausgerissen. Die Zigaretten wurden in eine große Tasche gefüllt, mit der die beiden Täter dann flüchteten. Die Tatausführung dauerte nur wenige Minuten, dabei wurden Zigaretten im Wort von ca. 5.000,- Euro entwendet und es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Hinweise werden unter (06431) 9140-0 an die Kriminalpolizei in Limburg erbeten.

3. Diebstahl auf Baustellengelände,

Beselich, Obertiefenbach, Niederstein Nord, Donnerstag, 31.10.2024, 17.50 bis Freitag, 01.11.2024, 7 Uhr

(pa)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurden von einer Baustelle in Obertiefenbach mehrere Baumaschinen entwendet. Einer oder mehrere unbekannte Täter kletterten über einen Maschendrahtzaun auf das Baustellengelände in Niederstein Nord. Dort wurden mehre Sicherungsvorrichtungen überwunden und dann verschiedene Baumaschinen im Gesamtwert von ca. 16.500 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 400,- Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter (06431) 9140-0 zu melden.

4. Diebstahl von Rüttelplatte und Dieseltank,

Limburg, Zeppelinstraße, Freitag, 01.11.2024, 15 Uhr und Montag, 04.11.2024, 7 Uhr

(pa)Im Verlauf des Wochenendes wurden von einem Baustellengelände in Limburg ein gefüllter Dieseltank sowie eine Rüttelplatte entwendet. Die entwendeten Gegenstände waren unter der Schaufel eines Radladers auf dem Baustellengelände in der Zeppelinstraße gelagert. Einer oder mehrere Unbekannte setzten den Radlader in Bewegung, um an das Diebesgut zu gelangen. Der Wert des Diebesgutes wird auf 4.900 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter (06431) 9140-0.

5. Diebstahl aus Scheune,

Elbtal-Mühlbach, Mainzer Landstraße, Sontag, 20.10.2024 bis Montag 04.11.2024

(pa)Innerhalb der letzten beiden Wochen wurde in eine Scheune in Elbtal-Mühlbach eingebrochen. Zwischen Sonntag, 20.10.2024 und Montag, 04.11.2024 brachen ein oder mehrere Unbekannte in die Scheune in der Mainzer-Landstraße ein. Dazu schweißten sie das Vorhängeschloss mit dem das Tor gesichert war, auf. Aus einem Lagerraum entwendeten sie neben einer Motorsäge, mehrere neuwertige Dunstabzugshauben. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 3700,- Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter (06431) 9140-0 entgegen.

6. PKW-Diebstahl,

Bad Camberg, Brandenburger Straße, Dienstag, 05.11.2024, zwischen 0.45 und 5.45 Uhr,

(pa)In der Nacht zu Dienstag wurde in Bad Camberg ein schwarzer BMW X5 entwendet. Der SUV wurde zwischen 0.45 und 5.45 Uhr entwendet, während er in der Brandenburger Straße in Höhe Hausnummer 2 am Fahrbahnrand geparkt war. Zum Tatzeitpunkt waren die amtlichen Kennzeichen "LM-KA 9" an dem BMW angebracht. Der Wert des PKW liegt bei ca. 15.000 Euro. Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Limburg unter (06431) 9140-0 entgegenkommen.

