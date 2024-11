PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen +++ Schmierereien mit fremdenfeindlichem Hintergrund +++ Diebstahl von Karnevalskanone

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Hadamar, Neugasse, Samstag, 02.11.2024, 21:55 Uhr

(cw)Zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Samstagabend in Hadamar. Gegen 21:55 Uhr meldeten sich mehrere Personen, dass in der Neugasse eine größere Schlägerei stattfinden soll. Als die Streife vor Ort eintraf, konnten noch etwa 20 Personen angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen jeweils zwei Personen in Streit geraten seien und sich geschlagen haben. Die genauen Hintergründe der Tat stehen nun im Fokus der Ermittlungen. Die zwei Angreifer flohen nach der Tat vom Tatort. Einer der beiden wird als circa 1,80m groß beschrieben. Er war bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover. Der zweite Täter sei etwa 1,90m groß gewesen. Er war bekleidet mit einem weißen Pullover und einer weißen Hose. Die zwei Angegriffenen wurden nur leicht verletzt und mussten nicht weiter ärztlich versorgt werden. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

2. Schmierereien mit fremdenfeindlichem Hintergrund, Hünfelden, Heringen, Jahnstraße, Donnerstag, 31.10.2024, 23 Uhr bis 01.11.2024, 5 Uhr.

(cw)In der Nacht auf Freitag kam es in Hünfelden zu einer Sachbeschädigung mit fremdenfeindlichen Hintergrund. In der Jahnstraße in Heringen schmierten Unbekannte zwischen 23 Uhr und 5 Uhr unflätige, beleidigende und rassistische Äußerungen an das Haus einer dort wohnenden Familie und bewarfen dieses mit Eiern. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Limburg-Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegengenommen.

3. Diebstahl von Karnevalskanone,

Hadamar, Niederhadamar, Mainzer Landstraße, Samstag, 02.11.2024 bis Sonntag, 03.11.2024

(cw)Am Wochenende drangen unbekannte Täter in Hadamar in eine Werkstatt ein und entwendeten unter anderem eine "Karnevalskanone". Zwischen Samstag und Sonntag brachen die Täter in das Gebäude in der Mainzer Landstraße ein und entwendeten hieraus mehrere kleinere Gegenstände. Damit gaben sich die Täter nicht zufrieden und stahlen ebenfalls eine dort abgestellte "Karnevalskanone". Anschließend flohen die Täter mit ihrer Beute. Hinweise auf den Verbleib der etwa 1,5m x 1m großen "Kanone" und die Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell