Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Pedelecs

In der Zeit von Samstag, 30. November 2024 18:00 Uhr bis Sonntag, 01. Dezember 2024 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec, welches vor einer Gaststätte in der Steinfelder Straße abgestellt worden war. Bei dem Pedelec handelte es sich um ein Pedelec der Marke Pegasus Premio Evo. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Steinfeld (OT Mühlen) - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 29. November 2024 17:30 Uhr bis Sonntag, 01. Dezember 2024 11:55 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Ondruper Kirchweg und verschafften sich Zutritt zu einem dortigen Wohnhaus. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 30. November 2024 23:00 Uhr bis Sonntag, 01. Dezember 2024 05:30 Uhr die Seitenscheibe, die Windschutzscheibe sowie den Seitenspiegel eines Pkw. Der Pkw, ein VW Transporter, war in der Straße Pastors Wellen abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 01. Dezember 2024, gegen 05:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Seinfeld mit seinem Pkw, Ford Focus, die Dammer Straße in Fahrtrichtung Steinfeld. Im Zuge eines Überholmanövers kam ihm ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer auf seiner Fahrbahn entgegen. Er musste ausweichen und prallte hierbei gegen einen Erdhaufen, hierdurch entstand ein Schaden am Pkw. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 30. November 2024, in der Zeit zwischen 08:45 Uhr bis 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Grundstücksmauer im Ohlkenbergsweg. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

