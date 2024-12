Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 30.11.2024, gegen 15:54 Uhr die Hauptstraße in Bösel, Ortsteil Petersdorf, in Richtung Garreler Straße. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer entgegenkommenden 56-jährigen Wardenburgerin. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die 56-jährige Fahrzeugführerin aus Wardenburg wendete und konnte den anderen Unfallbeteiligten stellen. Es handelt sich um einen 44-jährigen aus Castrop-Rauxel. Im Rahmen einer Überprüfung durch die aufnehmenden Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass der Führerschein des unfallflüchtigen Fahrzeugführers seine Gültigkeit verloren hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde auf richterliche Anordnung beschlagnahmt.

Barßel - Trunkenheitsfahrt

Ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Barßel befuhr mit seinem Pkw am 01.12.2024, gegen 01:12 Uhr den Fasanendamm in Barßel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

