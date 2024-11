Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Häufung von Kennzeichendiebstählen in Rudolstadt und Bad Blankenburg - Ermittlungserfolg

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Die Polizei Saalfeld durchsuchte am gestrigen Dienstag bei einer 24-Jährigen in Rudolstadt die Wohnung und konnte 27 Kennzeichentafeln auffinden und sicherstellen. Diese waren seit dem 11.11.2024 an verschiedenen Örtlichkeiten in Rudolstadt und Bad Blankenburg gestohlen worden. Auffällig war, dass an einer Örtlichkeit gleich von mehreren Fahrzeugen jeweils nur eine Kennzeichentafel entwendet wurde. Auch die zeitliche Ballung auf einige wenige Nächte war bemerkenswert. Ein Zeugenhinweis brachte dann den Stein ins Rollen, so dass eine Durchsuchung beantragt und nunmehr erfolgreich durchgeführt wurde. Zu den Hintergründen bzw. dem Motiv der Dienbstahlshandlungen dauern die Ermittlungen an.

