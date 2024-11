LPI-SLF: LKW mit Überladung bei Kontrollen festgestellt

Pößneck (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, bei dem Jugendliche mit einem Laserpointer eine Autofahrerin blendeten. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, den 15.11.2024, gegen 21.15 Uhr auf einem Tankstellengelände in Pößneck in der Neustädter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen waren vier Jugendliche an dem ...

mehr