Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht

Jugendliche blenden Autofahrer mit Laserpointer

Pößneck (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, bei dem Jugendliche mit einem Laserpointer eine Autofahrerin blendeten. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, den 15.11.2024, gegen 21.15 Uhr auf einem Tankstellengelände in Pößneck in der Neustädter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen waren vier Jugendliche an dem Vorfall beteiligt. Einer der Jugendlichen richtete den Lichtstrahl gezielt auf den PKW Audi einer 21-Jährigen, die anderen vier befanden sich ebenfalls mit Laserpointern in der Nähe, beteiligten sich aber wohl nicht aktiv an der Handlung. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat diese vier Jugendlichen mit zwei Mopeds ebenfalls wahrgenommen und kann nähere Angaben dazu machen? Bei einem Moped handelt es sich um eine graue Simson mit verstärkten Federn und schwarzer Ummantelung, der Fahrer trug eine auffällige Haarlocke im Stirnbereich und eine dunkle Jacke. Ein weiterer Jugendlicher der Gruppe war bekleidet mit einer verwaschenen Baggy-Jeans und weißen Airforce Turnschuhen. Solche Aktionen gefährden nicht nur die Verkehrsteilnehmer, sondern ziehen auch eine strafrechtliche Verfolgung nach sich. Wer Angaben zu den Verantwortlichen machen kann, möglicherweise ebenfalls betroffen war oder sonstige verdächtige Beobachtungen dazu gemacht hat, wird gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0296531 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell