LPI-SLF: Verstöße bei Verkehrskontrollen

Saalfeld (ots) - Am Freitag Mittag befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Moped den Arnsgereuther Berg in Richtung Arnsgereuth. Kurz vor dem Ortseingang kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Hierbei verletzte er sich zum Glück nur leicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am ...

mehr