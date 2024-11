POL-OF: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugen gesucht!; Zeugen gesucht: Fahrradfahrer beschädigte schwarzen Auris; Rentnerin wurde Opfer von Betrügern und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Am Samstagnachmittag kam es in der Budapester Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung, weshalb die Polizei ermittelt und weitere Zeugen sucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen eine 42-Jährige sowie zwei weitere Frauen eine Frankfurterin angegriffen, sie an den Haaren gezogen und diese gekratzt haben. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Frauen wohl schon zuvor gekannt haben; weshalb es zu den Streitereien kam, ist jedoch nicht bekannt. Die 42 Jahre alte Frau aus Frankfurt zog sich leichte Verletzungen zu. Die Tat ereignete sich gegen 13 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 510-0 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Grauer BMW X5 gestohlen: Kriminalpolizei sucht Zeugen! - Offenbach

(fg) Unbekannte haben am Montag in der Straße "Mathildenplatz" (einstellige Hausnummern) einen auf einer gekennzeichneten Parkfläche abgestellten BMW X5 entwendet. Die Autodiebe stahlen den grauen Wagen mit OF-Kennzeichen zwischen 18.35 und 19.45 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Weißer VW bei Parkplatzrempler beschädigt: Hinweise erbeten - Heusenstamm

(cb) Einen Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, als dieser einen weißen VW ID 4 beschädigte, welcher am Fahrbahnrand in der Goethestraße (30er Hausnummern) abgestellt war. Der Besitzer des weißen VW parkte diesen am Donnerstag, gegen 20 Uhr und musste bei seiner Rückkehr am Freitagabend, gegen 18 Uhr, den Schaden feststellen. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Unbekannte vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

4. Zeugen gesucht: Fahrradfahrer beschädigte schwarzen Auris- Obertshausen/Hausen

(cb) Am Donnerstagabend, gegen 19.50 Uhr, war ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf der Lämmerspieler Straße (einstellige Hausnummern) unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Zweiradfahrer vom Gehweg ab und krachte mit dem Rad gegen einen am Straßenrand parkenden schwarzen Toyota Auris. Der Radler flüchtete anschließend. Bei dem Unfall verursachte er an der Fahrzeugfront des schwarzen Kleinwagens einen Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der ermittelnden Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 in Verbindung zu setzen.

5. Wohnungseinbruch gescheitert - Mühlheim

(cb) Einbrecher kamen zwischen Freitag,18 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, in die Schmiedegasse und versuchten die Terrassentür sowie die Eingangstür eines dortigen Hauses (einstellige Hausdnummern) aufzuhebeln. Die Türen hielten der Gewaltanwendung stand, die Unbekannten ließen von der Tat ab und flüchteten. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

6. Diebe nahmen Kupferkabel mit - Neu-Isenburg

(cb) Mehrere Meter Kupferkabel nahmen Unbekannte von einer Baustelle in der Schleussnerstraße (einstellige Hausnummern) mit. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag, 12.30 Uhr und Montag, 10.30 Uhr. Ersten Erkenntnissen nach beschädigten die Ganoven zwei Türen und verschafften sich dadurch Zutritt in die Elektroräume des Rohbaus. Dort entfernten sie die Kabel, welche bereits an der Decke befestigt waren und flüchteten mit diesen. Hinweisgeber setzten sich bitte mit der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 in Verbindung.

7. Exhibitionistische Handlungen: Polizei ermittelt Tatverdächtigen - Dietzenbach

(fg) Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt die Polizei gegen einen 53 Jahre alten Mann, da dieser am Montagmittag, gegen 12 Uhr, in der Heppenheimer Allee seine Hose heruntergezogen und sein Glied zur Schau gestellt haben soll. Bei heruntergelassener Hose soll der Mann mehrfach entsprechende Hüftbewegungen in Richtung der befahrenen Straße gemacht haben. Eine alarmierte Streife machte den Mann ausfindig und nahm ihn mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Weitere Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

8. Rentnerin wurde Opfer von Betrügern - Dietzenbach

(cb) Das Telefon einer Seniorin klingelte am Montagvormittag; am anderen Ende der Leitung führte ein Mann das Telefonat. Er stellte sich der Seniorin gegenüber als Polizist eines umliegenden Raubdezernates vor. In dem mehrstündigen Telefongespräch brachte der Betrüger die ältere Dame dazu, Bargeld abzuheben und dieses zusammen mit Schmuck in einem Beutel zu verstauen. Diesen legte die Dame, nach Aufforderung, in der Nähe eines Altkleidercontainers im Thomas-Mann-Ring ab. Kurze Zeit später, gegen 14 Uhr, wurde ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann beobachtet, wie er gezielt auf den Beutel zuging und diesen an sich nahm. Der etwa 1,75 Meter große Unbekannte hatte schwarze Kleidung an. Das Fachkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

Hier nochmal die Tipps der Polizei:

- Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen am Telefon eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Meist wird angegeben, ein Bekannter oder Verwandter habe einen Verkehrsunfall mit einem Todesopfer verursacht. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. Auch ein Deponieren von Wertgegenständen wird die Polizei niemals von Ihnen fordern!

- Legen Sie einfach auf und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

9. Frontscheinwerfer ausgebaut und gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Rodgau / Nieder-Roden

(fg) In der Nacht zum Montag hatten es Unbekannte auf die beiden Frontscheinwerfer eines in der Friedensstraße im Bereich der 20er Hausnummern abgestellten Porsche Cayenne abgesehen. Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 8.25 Uhr, schnitten die Fahrzeugteilediebe die Stoßstange unterhalb der beiden Frontscheinwerfer auf. Im weiteren Verlauf bauten die Diebe die beiden Scheinwerfer aus und flohen. Der am Wagen entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

10. Auto geöffnet: Polizei nimmt 32-Jährigen vorläufig fest - Langen

(fg) Dank tatkräftiger Unterstützung eines Anwohners nahmen Polizeibeamte am späten Montagabend einen 32-Jährigen vorläufig fest; diesem wird der versuchte Diebstahl aus einem in der Heinrichstraße im Bereich der 30er Hausnummern abgestellten Vito vorgeworfen. Er und ein Komplize sollen den Wagen kurz vor Mitternacht geöffnet haben, offensichtlich um diesen nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der Eigentümer bemerkte die Geräusche, sah das Duo am Wagen herumhantierten und eilte nach draußen. Gleichzeitig alarmierte er die Polizei, die sich ebenfalls umgehend auf den Weg machte. Der Geschädigte eilte dem Tatverdächtigen hinterher und konnte diesen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 32-Jährige musste mit zur Wache. Sein Komplize flüchtete zu Fuß. Er war etwa 30 Jahre alte, trug einen grauen Kapuzenpullover und eine rot-schwarze Basecap. Er hatte einen Drei-Tage-Bart. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Komplizen des Festgenommenen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0.

11. Baustellendiebe unterwegs: Hinweise erbeten - Seligenstadt / Froschhausen

(cb) Auf mehrere elektrische Baumaschinen haten es Diebe in der Zeit von Donnerstag, 15.30 Uhr bis Montag, 8.30 Uhr, abgesehen. Sie verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zur Baustelle eines Neubaukomplexes in der Friedhofstraße (40er Hausnummern) und nahmen eine Bohrmaschine, eine Schleifmaschine sowie ein Farbspritzgerät an sich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

Offenbach, 05.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

