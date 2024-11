POL-OF: Gemeinsam Alkohol konsumiert und anschließend ausgeraubt; Drei Täter flüchtig nach Einbruch in Imbiss; Rechnung nicht beglichen: Unbekannter drohte mit Messer und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Gemeinsam Alkohol konsumiert und anschließend ausgeraubt - Offenbach (fg) Auf einen 39 Jahre alten Mann kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Raubes zu, nachdem dieser am Sonntagnachmittag einem 44-Jährigen seine beiden Mobiltelefone, sein Fahrrad und seine Geldbörse entwendet haben soll. Die Tat ereignete sich kurz vor 18 Uhr in der Mühlheimer Straße im Bereich der 200er Hausnummern. Nach Angaben des Geschädigten, der zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme erheblich alkoholisiert war, sollen der Verdächtige und eine weitere ihm unbekannte Person ihn ohne erkennbaren Grund getreten und geschlagen haben. Zuvor habe man gemeinsam Alkohol getrunken. Nach dem Angriff seien ihm die Gegenstände weggenommen worden. Der bis dato Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt und dick. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Polizeikontrolle: Duo wegen des Verdachts des Handels mit Kokain vorläufig festgenommen - Offenbach

(fg) Die Polizei nahm am Sonntagmorgen zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren in der Neusalzer Straße (einstellige Hausnummern) vorläufig fest; ihnen wird der Handel mit Kokain vorgeworfen. Mehrere Streifenbesatzung waren am Sonntagvormittag in Offenbach unterwegs und führten Personen- sowie Fahrzeugkontrollen durch. In der Neusalzer Straße fiel den Beamtinnen und Beamten ein Duo auf, welches vor der dortigen Bäckerei im Außenbereich offensichtlich Marihuana konsumierte. Eine Streife lief in Richtung der beiden Personen, als der 21-Jährige plötzlich aufstand und in die Bäckerei ging. Der 19-Jährige blieb sitzen; bei der Kontrolle des Offenbachers fanden die Ordnungshüter einen Schlagring, eine Pfefferpistole sowie rund 3.500 Euro Bargeld. Bei seinem Komplizen, der in Richtung der Toilette gegangen war, fanden die Polizisten in einem in seiner Nähe befindlichem Mülleimer rund sechs Gramm Kokain, welches in sechs einzelne Tütchen verpackt worden war. Die Polizei hat nun Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Kokain sowie ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

3. Beleidigt und mit Messer gedroht: Polizei ermittelt gegen 64-Jährigen - Obertshausen

(fg) Wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen 64 Jahre alten Mann aus Obertshausen. Dieser soll am Sonntagabend, kurz vor 22 Uhr, in der Buslinie X19 unterwegs gewesen sein. Hierbei habe er einen neben ihm sitzenden 40-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen beleidigt. Nach dem Ausstieg in der Bahnhofstraße sei der 64-Jährige dem 40-Jährigen hinterhergelaufen und habe ihn verbal sowie mit einem Messer bedroht. Zudem habe der Verdächtige den Mann aus Offenbach an der Schulter gepackt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

4. Einbrecher erbeuten Bargeld - Neu-Isenburg

(cb) Aus einem Bürogebäude in der Hans-Böckler-Straße (einstellige Hausnummern) erbeuteten Einbrecher eine größere Summe Bargeld. Ersten Ermittlungen nach stiegen die Ganoven zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 9 Uhr, über ein rückwärtiges Fenster in das Haus ein, durchsuchten im Inneren sämtliche Räume und flüchteten anschließend mit dem aufgefundenen Bargeld. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von schätzungsweise 300 Euro. Hinweise nehmen die Beamten des Einbruchkommissariats unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Unfallverursacher hinterlässt falsche Handynummer - Neu-Isenburg

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Sonntag, zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr, den Fahrradanhänger eines silbernen Kias. Der Kia Sportage parkte am Fahrbahnrand der Alicestraße (90er Hausnummern), als der Unbekannte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Fahrradanhänger beschädigte. Er hinterließ am silbernen Wagen einen Zettel mit der Aufschrift "Es tut mir leid" und einer Telefonnummer. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die angegebene Telefonnummer jedoch nicht vergeben. Die ermittelnden Beamten in Neu-Isenburg nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

6. Vespa gestohlen: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(cb) Eine grüne Vespa GTS war das Ziel von Fahrzeugdieben, diese klauten das in der Dietesheimer Straße (90er Hausnummern) abgestellte Leichtkraftrad. Dieses wurde durch den Besitzer am Samstag, gegen 16 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt. Als er sein Zweirad am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr nutzen wollte, stellte er fest, dass Unbekannte die Lenkradsperre geknackt und die Vespa gestohlen hatten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripohotline 069 8098-1234.

7. Grauer VW Golf nach Verkehrsunfall flüchtig: Die Polizei sucht nach Zeugen - Langen

(np) Wer am vergangenen Freitag um 17.42 Uhr in der Steubenstraße (Höhe der 30er Hausnummern) unterwegs war, könnte Zeuge eines Verkehrsunfalls geworden sein, bei dem ein weißer BMW in weiß im Bereich der Heckschürze links touchiert wurde. Beim Vorbeifahren streifte ein unbekanntes Fahrzeug den BMW, als dessen Fahrerin gerade einparkte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 300 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verursacherwagen um einen grauen VW Golf mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

8. Langfinger stehen offenbar auf Handtaschen - Rodgau/Hainhausen

(cb) Mehrere hochwertige Handtaschen nahmen Einbrecher zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 20.30 Uhr, aus einem Haus in der Ernst-Reuter-Straße (70er Hausnummern) mit. Vermutlich begaben sich die Unbekannten auf die Rückseite des Einfamilienhauses, öffneten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt. Sie richteten dadurch einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Im Inneren durchsuchten und durchwühlten sie sämtliche Räume, ehe sie anschließend mit insgesamt sieben Handtaschen flüchteten. Die Ermittler des Einbruchkommissariats in Offenbach bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Drei Täter flüchtig nach Einbruch in Imbiss - Rodgau

(np) Gleich drei derzeit noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag, gegen 2.10 Uhr, in einen Imbiss in der Frankfurter Straße (80er Hausnummern) ein und hebelten einen dort aufgestellten Geldautomaten auf, aus dem sie dann eine Geldkassette mit einer bislang unbekannten Menge an Bargeld entnahmen. Der Besitzer des Imbisses sieht sich nun mit einem Sachschaden von geschätzt 1600 Euro konfrontiert. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zur Tat machen kann, wendet sich bitte an die Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

10. Rechnung nicht beglichen: Unbekannter drohte mit Messer - Dreieich - Dreieich / Buchschlag

(fg) Er trank und aß am Sonntagabend in einem Restaurant in der Buchschlager Allee (einstellige Hausnummern), sah es aber wohl nicht ein zu bezahlen. Als der unbekannte Mann im Alter von 60 bis 65 Jahren gegen 19.10 Uhr die Rechnung bekam, stand er einfach auf und ging. Im weiteren Verlauf zog er ein Messer und drohte dem Mitarbeiter, dass er von ihm fernbleiben solle. Der Unbekannte hatte kreisrunden Haarausfall und war mit einer dunklen Jeans sowie einer Bomberjacke bekleidet. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

11. Zwei Einbrüche am Wochenende: Polizei sucht Zeugen - Dreieich / Buchschlag

(fg) Am Wochenende waren Unbekannte in der Buchwaldstraße und im Pirschweg zugange, brachen in dortige Wohnhäuser ein und stahlen unter anderem Schmuck. Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Sonntagabend, 18 Uhr, näherten sich Unbekannte einem Einfamilienhaus in der Buchwaldstraße (20er Hausnummern) und kletterten letztlich über eine Leiter auf einen Balkon. Von dort gelangten die Täter über eine Dachleiter auf das dortige Dach und hebelten ein Fenster auf. Durch dieses gelangten die Einbrecher ins Innere, durchsuchte sämtliche Räume und nahmen Schmuck mit. Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zugang zu einem Haus im Pirschweg. Um an das Fenster zu gelangen, stellten die Langfinger Gartenmobiliar an die rückwärtige Außenfassade. Im Haus durchsuchten die Eindringlinge mehre Räume; ob sie etwas mitnahmen, ist bis dato nicht bekannt. Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang der Taten und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

