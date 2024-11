Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrer als Zeuge gesucht

Dreieich (ots)

Bereich Offenbach

Autofahrer als Zeuge gesucht - Dreieich

Am Samstagmittag, gegen 13:08 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich An der Trift / Darmstädter Straße in Dreieich ein Beinahe-Unfall durch Missachtung der Vorfahrt. Eine Streife der Polizeistation Langen stand zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an der Kreuzung und musste aufgrund der rot zeigenden Ampel warten. Als die LZA auf grünes Licht wechselte, bog der vor der Streife fahrende Pkw Renault nach links ab ohne auf das vorfahrtsberechtigte, entgegenkommende Fahrzeug zu achten. Nur durch sehr starkes Abbremsen durch dieses Fahrzeug konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Die Streife folgte dem Renault und unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle. In der Folge wurde festgestellt, dass der Renault-Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln sein Auto steuerte. Für weitere Ermittlungen bittet die Polizei Langen den dem Renault entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Autofahrer/Zeugen sich unter der Telefonnummer 06103-90300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell