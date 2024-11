Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrolle entzogen: Ermittlungen gegen 33-Jährigen; " Blitz for Kids": Ein Fahrer fiel in beiden Kontrollstellen auf; Achtung! Langfinger unterwegs und mehr

1. Kontrolle entzogen: Ermittlungen gegen 33-Jährigen - Hanau / Offenbach

(fg) Er soll sich einer Verkehrskontrolle entzogen, mehrere rote Ampeln überfahren und sein Fahrzeug auf die höchstmögliche Geschwindigkeit, bezogen auf die örtlichen Gegebenheiten, beschleunigt haben. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang gegen einen 33 Jahre alten Mann, der derzeit offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann sollte am Donnerstagabend im Kinzigheimer Weg in Hanau gegen 23.25 Uhr kontrolliert werden, machte sich dann aber in seinem roten Opel Adam mit OF-Kennzeichenschildern davon. Während der Flucht soll er verkehrswidriges sowie rücksichtsloses Fahrverhalten aufgewiesen haben. Er soll zudem innerhalb geschlossener Ortschaften Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern erreicht haben. Im Buchenweg in Offenbach am Main, soll der Opel-Lenker sein Auto unvermittelt gestoppt haben und zu Fuß geflüchtet sein. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung sowie gleichzeitiger Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 33-Jährigen, welcher an seiner Wohnanschrift durch eine Streife angetroffen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Verdachts des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der Wagen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an, weshalb die Polizei weitere Zeugen, die die Fahrweise des Opel-Lenkers beobachtet haben, sucht. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 510-0 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2." Blitz for Kids": Ein Fahrer fiel in beiden Kontrollstellen auf - Hanau

(cb) Im Rahmen der Aktionswoche "Blitz for Kids" waren Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Hanau I gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der Polizeidirektion Main-Kinzig am Donnerstag in der Ernst-Barthel-Straße (Tempo 50) sowie in der Straße "Alter Rückinger Weg" (30er Zone) im Einsatz. Nach zwei Wochen Herbstferien stand nun zum wiederholten Mal die Überwachung der Einhaltung der Geschwindigkeit an Schulwegen im Fokus. In der Zeit von 7.45 bis 13 Uhr postierten sich die Ordnungshüter an den beiden Kontrollstellen. Hierbei löste bei 70 Fahrzeugführern der Blitz des Radargeräts aus. Bei den 70 festgestellten Geschwindigkeitsverstößen handelt es sich vorwiegend um Ordnungswidrigkeiten, die direkt vor Ort geahndet wurden. Während 57 Lenkerinnen und Lenker ein Bußgeld erwartet, könnte auf 13 Fahrerinnen und Fahrer ein Fahrverbot zukommen. Das schnellste Fahrzeug, ein schwarzer Audi, fiel in beiden Messstellen auf. Der Fahrer wurde beim Passieren der jeweiligen Kontrollstelle geblitzt. In der Ernst-Barthel-Straße wurde der Audi-Lenker mit sieben Stundenkilometern und in der Straße "Alter Rückinger Weg" mit 27 Stundenkilometern zu viel geblitzt. Auf ihn kommt nun eine Sanktion in der Gesamthöhe von 200 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg zu. Ein Großteil der kontrollierten Personen zeigte letztlich Verständnis für die Kontrollen. Erfreulicherweise war keiner der angehaltenen Fahrzeugführer alkohol- oder drogenbeeinflusst unterwegs. Die Anzahl der Verkehrsverstöße macht deutlich, dass nach wie vor etliche Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer im Bereich von Schulwegen zu schnell unterwegs sind. Verkehrssicherheit von jungen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern ist ein wichtiges Thema, insofern wird die Polizei auch weiterhin ein Augenmerk darauf haben und zukünftig weitere Kontrollen durchführen.

3. Achtung! Langfinger unterwegs - Hanau/Großauheim

(cb) Verschiedene Fahrzeuge und die darin befindlichen Wertgegenstände waren zwischen Mittwoch und Donnerstag (22 Uhr bis 7 Uhr) das Ziel von Langfingern. Die Diebe öffneten auf bislang unbekannte Weise einen grauen Passat, der in der Straße "In der Rahlanne" (einstellige Hausnummern) stand und durchsuchten diesen. Ersten Erkenntnissen nach blieben sie hier erfolglos. Aus einem im Else-Lasker-Schüler-Weg (einstellige Hausnummern) auf dem Grundstück abgestellten Wohnmobil klauten die Diebe eine kleine Summe Bargeld. Wie sie das Wohnmobil öffneten, ist derzeit nicht bekannt. Im unmittelbaren Nahbereich verschafften sich die Langfinger Zutritt zu einem schwarzen Mercedes; auch hier durchwühlten sie das Handschuhfach und die Mittelkonsole nach Wertgegenständen. Vermutlich flüchteten sie ohne Beute. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen nun einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

4. Mann nach Streit in der Innenstadt am Kopf verletzt - Hanau

(np) Ein 36-jähriger Mann soll am Donnerstagabend mit Händen und Fäusten, aber auch mit einer Glasflasche, auf einen 26-Jährigen eingeschlagen haben. Der 26-Jährige soll diesen zuvor bestohlen haben. Der Tatverdächtige, welcher bei der Kontrolle durch die eingetroffenen Streifen einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille aufwies, konnte zuvor von Passanten von seinem weiteren Tun abgehalten werden. Der 26-jährige Geschädigte kam mit einem Cut an der rechten Hand und am Ohr, sowie einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach den Zeugen des Vorfalls. Diese können sich mit der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 9010-0 in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher in Mehrfamilienhaus mit drei Pedelecs auf und davon - Maintal

(np) Zwischen Sonntagnachmittag, 13.30 Uhr und Donnerstagabend, 20.45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße (50er Hausnummern). Dort wurden zwei Kellerräume auf noch unbekannte Weise aufgebrochen und nach bisherigem Kenntnisstand drei hochwertige Pedelecs entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können, bei der Polizeistation Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

6. Eierwürfe mündeten in gegenseitigen Körperverletzungen - Maintal / Bischofsheim

(fg) Jugendliche sollen am Donnerstagabend in der Goethestraße im Bereich der 130er Hausnummern Eier gegen ein dortiges Haus geworfen haben, weshalb es zunächst zu einem Disput mit den dortigen Anwohnern kam. Im weiteren Verlauf eskalierte die verbale Auseinandersetzung jedoch, weshalb die Polizei nun wegen wechselseitigen Körperverletzungen ermittelt. Demnach habe der Anwohner wohl einen der Jugendlichen getreten sowie geschlagen, weshalb einer der Jugendlichen wiederum Pfefferspray eingesetzt haben soll. Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen 15-Jährigen aus Maintal, der wegen polizeilicher Maßnahmen mit zur Wache musste. Gegen den 31 Jahre alten Anwohner wird nun ebenfalls wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Weitere Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 20.30 Uhr ereignete, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation Maintal.

7. Fahrzeug von Einbrechern mitgenommen - Schöneck/Kilianstädten

(cb) Die Einbrecher, die am Donnerstag zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr in ein Haus in der Waldstraße (10er Nummern) eingestiegen sind, haben nicht nur die Geldbörse der Besitzer, sondern auch das Fahrzeug gestohlen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stiegen die bislang Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster ein. Nachdem sie sämtliche Räume in dem Einfamilienhaus durchsucht hatten, flüchteten sie mit der Geldbörse, dem Fahrzeugschlüssel und dem weißen BMW. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Falls sie Beobachtungen gemacht haben, welche zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können, wenden Sie sich bitte an die Ermittler des Einbruchkommissariats. Diese sind unter der Rufnummer 06181 100-123 erreichbar.

8. Einbrecher erbeuteten Münzen und Schmuck - Nidderau/Ostheim

(cb) Bewohner eines Einfamilienhauses in der Vorderstraße (10er Hausnummern) fanden am Donnerstag bei ihrer Rückkehr durchwühlte Schubladen und Schränke vor, Schmuck und Münzen waren allerdings weg. Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer (von 17.30 bis 22.30 Uhr) und stiegen über ein aufgehebeltes Schlafzimmerfenster ein. Im Haus durchsuchten sie dann die Räume nach Verwertbarem, bevor sie flüchteten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

9. Einbrecher erbeuteten Schmuck - Ronneburg

(fg) Unbekannte hebelten am Donnerstag, zwischen 9.30 und 22.30 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Ulmenweg (einstellige Hausnummern) auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Anschließend wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht. Die Eindringlinge nahmen Schmuck mit und flohen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 melden.

