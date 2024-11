POL-OF: Angestellte weggestoßen: Unbekannter floh mit Rucksack; Audi krachte mit ausparkendem Opel zusammen; Feuerwerkskörper in Garage geworfen: Schaden von rund 3.500 Euro und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wer hat die zwei Langfinger gesehen? Zeugensuche nach Einbruch in Büroräume - Offenbach

(np) Mit Bargeld in Höhe von rund 5.000 Euro kamen zwei unbekannte Diebe in der Nacht zum Donnerstag davon. Die Unbekannten brachen über ein Fenster in das Bürogebäude in der Carl-Legien-Straße (20er Hausnummern) ein. Hier gelang es ihnen den dortigen Tresor aufzuhebeln und das darin befindliche Bargeld zu entwenden. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte einer der Täter schwarze Haare und war mit einem hellen Oberteil bekleidet. Sachdienliche Angaben können beim Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 5100 mitgeteilt werden.

2. Angestellte weggestoßen: Unbekannter floh mit Rucksack - Heusenstamm

(fg) In der Werner-von-Siemens-Straße (10er Hausnummern) schubste ein ertappter Ladendieb am Donnerstagnachmittag eine Angestellte zur Seite und floh mit seiner Beute. Er hatte zuvor den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Die Mitarbeiterin, welche geschubst worden war, verletzte sich leicht. Möglicherweise hatte der Mann noch weitere Dinge in seinem Rucksack verstaut. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte dunkle Locken und Akne im Gesicht. Er hatte zudem eine Brille auf, trug eine weiße Mütze und schwarze Kleidung. Die Tat ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

3. Audi krachte mit ausparkendem Opel zusammen - Mühlheim/Lämmerspiel

(cb) Zu einem schadensträchtigen Unfall kam es am Mittwochnachmittag in der Albert-Schweitzer-Straße in Mühlheim. Der 42 Jahre alte Fahrer eines blauen Opel Astra wollte gegen 16.40 Uhr rückwärts aus einer Parklücke in die Albert-Schweitzer-Straße ausparken. Das Fahrzeugheck des blauen Combis ragte bereits auf die Fahrspur, als der Fahrer eines grauen Audi dies wohl übersah und es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen einen parkenden Kia Sportage geschleudert und beschädigte diesen. Insgesamt, so die Polizei, wird der Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen auf 23.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzten sich bitte mit den Beamten in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 in Verbindung.

4. Feuerwerkskörper in Garage geworfen: Schaden von rund 3.500 Euro - Gravenbruch

(fg) Unbekannte warfen am Donnerstagabend einen Feuerwerkskörper, vermutlich durch einen Lüftungsschacht, in einen Garageninnenraum in der Taubenstraße (einstellige Hausnummern). Hierdurch entzündeten sich wohl dort gelagerte Pappkartons, weshalb im weiteren Verlauf durch den entstandenen Brand mehrere abgestellte Fahrzeugteile beschädigt wurden. Das in der Garage geparkte Auto wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen, die die Tat gegen 19.40 Uhr beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

5. Motorradunfall auf Neu-Isenburger Schneise - Plötzliches Abbremsen führte zum Sturz des Kradfahrers - Neu-Isenburg

(np) Am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, kam es auf der Neu-Isenburger Schneise in Richtung Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer zu Schaden kam. Nach bisherigem Ermittlungsstand bremste ein vorausfahrendes Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen zwei Mal stark ab. Der nachfolgende Geschädigte musste aufgrund des unerwarteten Fahrverhaltens ebenfalls abrupt bremsen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Er begab sich dann leicht verletzt in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 anzuzeigen.

6. Handgreiflichkeiten nach Böllerzündung - Langen

(cb) Nachdem ein Jugendlicher und ein Kind im Alter von 17 und 11 Jahren am Donnerstagabend in der Verdistraße wohl Böller zündeten, kam es im Anschluss zu einem Streit mit einem 40-jährigen Anwohner. Ersten Erkenntnissen nach stritten sich die drei zuerst verbal, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam. Hierbei soll der Anwohner den 17-Jährigen geschlagen und das Kind am Fuß verletzt haben. Die Eltern der beiden Minderjährigen sollen daraufhin herbeigeeilt sein. Auch zwischen den Eltern und dem Langener soll es zum Streit gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die Väter der Jungs den 40-Jährigen geschlagen haben. Die Polizei musste einschreiten und hat nun gegen den 40 Jahre alten Mann aus Langen sowie gegen die beiden Väter ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06103 9030-0 an die Polizei in Langen.

7. Grauer Volvo angedotzt: Zeugen gesucht - Langen

(cb) Einen Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als er am Mittwoch einen grauen Volvo beschädigte. Innerhalb einer Stunde, zwischen 10.30 und 11.30 Uhr, fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des am Straßenrand der Steubenstraße (50er Hausnummern) geparkten Volvo. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen flüchtete dieser anschließend. Die Polizei in Langen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06103 9030-0 entgegen.

8. Zeugensuche nach Parkrempler. Wer hat den schwarzen VW Touran beschädigt? - Dreieich

(np) Am Mittwoch, zwischen 13 und 15.45 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug bei einem Parkmanöver in der Robert-Bosch-Straße (10er Hausnummern) einen parkenden schwarzen VW Touran. Nach ersten Erkenntnissen verursachte der Fahrzeugführer einen Sachschaden von circa 2.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

9. Wand mit Graffitis besprüht: Wer hat etwas gesehen? - Seligenstadt

(fg) Unbekannte haben eine Fassade eines Schulgebäudes im Steinweg mit Graffitis besprüht. Wann die Schriftzüge, es handelt sich unter anderem um Namen von Fußballvereinen, an der Fassade hinterlassen wurden, ist nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die betroffene Wand befindet sich im Bereich der dortigen Lehrerparkplätze; diese sind frei zugänglich. Die Beamtinnen und Beamten des Sachgebiets "Sprayer" der Regionalen Ermittlungsgruppe Hanau bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

Offenbach, 01.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

