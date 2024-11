Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erfolgreiche Veranstaltung zur #AKTION SCHUTZSCHILD im Spessart-FORUM

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Soden-Salmünster (ots)

Nach drei gelungenen Veranstaltungen in Hanau-Wolfgang, Offenbach und Dietzenbach fand am Dienstag, den 29. Oktober 2024, im Spessart-FORUM in Bad Soden-Salmünster eine weitere Veranstaltung zur #AKTION SCHUTZSCHILD des Polizeipräsidiums Südosthessen statt. Ziel dieser Initiative ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt.

Von 14 bis 17.30 Uhr nahmen 102 pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und Kindertagespflegepersonen an der Veranstaltung teil. Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Leiter des Stabsbereichs E 4 / Prävention, Polizeihauptkommissar David Jesse, gaben Expertinnen und Experten Einblicke in aktuelle Erkenntnisse und sensibilisierten die Teilnehmenden für Täterstrategien. Im Mittelpunkt standen die verschiedenen Formen sexualisierter Gewalt. Hierbei kamen folgende Fragen auf:

- "Wer sind die Betroffenen?" - "Wer sind die Täter und wie gehen sie vor?

Letztlich wurden auch die Auswirkungen sexualisierter Gewalt besprochen und diskutiert. Weitere zentrale Themen waren Handlungsmöglichkeiten bei Verdachtsfällen und Anlaufstellen für Beratung und Unterstützung.

Die Teilnehmenden erhielten außerdem präventive Empfehlungen der Polizei sowie Informationen zu Qualifizierungs- und Unterstützungsangeboten, zur Entwicklung von Schutzkonzepten in Schulen und Kindertagespflegeeinrichtungen und eine Vorstellung der Beratungsstelle LAWINE e. V., die auf Beratung, Therapie und Prävention von sexueller Gewalt spezialisiert ist, sowie pro familia Schlüchtern mit 'halte.punkt', einer Beratung bei sexualisierter Gewalt in der Kindheit und Jugend.

Vor Ort waren Marcel Kuring (ZK FOKUS, Polizeipräsidium Südosthessen), Elina Chaita (Jugendamt des Main-Kinzig-Kreises), Johanna Almon (Staatliches Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis), Iris Dörr (Fachberatungsstelle LAWINE e. V.), Mirjam Fischbach und Christiane Zehner (pro familia Schlüchtern), Michael Schrod (Opferschutzkoordinator der Polizeidirektion Main-Kinzig) sowie ein Team des Weissen Ring.

Die Moderation der Veranstaltung übernahm Katja Uffelmann-Kreis, regionale Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Main-Kinzig. Für die Organisation der Veranstaltungsreihe #Aktion Schutzschild in Südosthessen verantwortlich ist Herr Reinhard Zellmann, Geschäftsführer der Regionalen Geschäftsstelle des Netzwerks gegen Gewalt.

Insgesamt waren sich alle Beteiligten einig, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg war.

Hinweis: Zwei Bilder der Veranstaltung sind dieser Meldung beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

Offenbach, 01.11.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell