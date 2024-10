Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat die Einbrecherin gesehen?; Seniorin wird Opfer von Trickbetrügerinnen; Langfinger nehmen Einkaufstasche mit und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Seniorin wird Opfer von Trickbetrügerinnen - Hanau/Großauheim

(cb) Als es am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, an der Wohnungstür einer Seniorin klingelte, öffnet diese, denn zwei vermeintliche Mitarbeiterinnen vom Sozialamt begehrten Einlass. Die Betrügerinnen betraten anschließend die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Ernst-Reuter-Straße (einstellige Hausnummern) und gaben an, die Wohnung der 73 Jahre alten Bewohnerin kontrollieren müssten. Die Rentnerin ließ die beiden Damen, beide sollen zwischen 40 und 50 Jahren alt und etwa gleich groß (zwischen 1,60 und 1,65 Meter) gewesen sein, in die Wohnung. Während die eine Betrügerin, sie hatte schwarze Haare und trug ein Kopftuch, die Wohnungsbesitzerin in der Küche in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte die andere das Schlafzimmer und angrenzende Räume. Die Gesprächsführerin hatte auffällig rote Lippen, trug einen schwarzen Mantel sowie schwarze Handschuhe. Ihre schlanke Komplizin mit blonden Haaren hat währenddessen aus zwei Geldbörsen Bargeld entnommen. Auch diese Täterin trug schwarze gestrickte Handschuhe. Nach etwa 20 Minuten beendeten die vermeintlichen Sozialamt-Mitarbeiterinnen ihren Besuch und verließen die Wohnung in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

2. Langfinger nehmen Einkaufstasche mit - Maintal/Bischofsheim

(cb) Eine Einkaufstasche gefüllt mit Lebensmitteln und Medikamenten stand im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes in dem Dörnigheimer Weg, als ein Diebespärchen diese am Mittwochnachmittag einfach an sich nahm und damit flüchtete. Der 68-jährige Besitzer der Tasche deponierte diese zuvor im Eingangsbereich und ging anschließend im Markt einkaufen. Ein bislang unbekanntes Paar bemerkte die abgestellte Tasche und nahm sie im Vorbeigehen mit. Der Mann, welcher die Einkaufstasche an sich nahm, soll 1,60 bis 1,70 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Er war mit einem weißen Hemd, einer blauen Jeans sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet. Ein Mitteiler beschreibt die Komplizin wie folgt: sie war etwa 1,50 Meter groß und hatte schwarze schulterlange Haare. Sie trug eine blaue Strickjacke, einen schwarzen Rock, schwarze Turnschuhe und einen grauen Morgenmantel. Die Beamten in Maintal haben die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der 06181 4302-0 entgegen.

3. Zeugensuche nach Sachbeschädigung im Kateriniweg - Maintal / Hochstadt

(fg) Unbekannte haben am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, im Kateriniweg im Bereich der 50er Hausnummern eine Biotonne gegen die dortige Hauswand geworfen und hierbei einen Schaden von rund 700 Euro verursacht. Die Eigentümerin konnte vier Jugendliche in Richtung Bahnhofstraße davonrennen sehen. Alle waren schwarz bekleidet, 14 bis 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Einer der vierköpfigen Gruppe trug eine schwarze Jacke mit roten Ärmeln. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal zu melden.

4. Wer hat die Einbrecherin gesehen? - Maintal/Hochstadt

(cb) Gerade als eine Einbrecherin am Dienstagmittag das Schlafzimmer eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße (30er Hausnummern) durchsuchte, wurde sie durch den Hausbewohner entdeckt und somit gestört. Die Unbekannte soll etwa 50 Jahre alt sein und ungefähr 1,55 Meter groß. Ihre dunklen langen Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden. Die Ganovin hatte bei dem Einbruch, welcher sich gegen 12.20 Uhr ereignete, eine schwarze Tasche und ein rotes Mobiltelefon dabei. Als die Diebin bemerkte, dass sie entdeckt wurde, flüchtete sie vermutlich ohne Diebesgut. Das Fachkommissariat in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 31.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

