POL-OF: Audi-Fahrerin baute Unfall auf A3: Fahrweise schon vorher aufgefallen;Ladendetektiv wird von fünf Personen angegangen: Zeugensuche!; Zeugensuche: Unbekannte bereiteten offenbar Einbruch vor und mehr

1. Weißer BMW geklaut: Zeugen gesucht! - Offenbach/Buchhügel

(cb) Bislang unbekannte Fahrzeugdiebe waren zwischen Sonntag, 16.30 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, unterwegs und klauten einen weißen BMW X4. Der X4 mit FB-Kennzeichen war zu diesem Zeitpunkt auf einem Firmengelände im Spessartring (einstellige Hausnummern) abgestellt. Ersten Ermittlungen nach soll ein Mann, der auf über 50 geschätzt wurde und eine weiße oder beigefarbene Kappe trug, mit der Tat in Verbindung stehen. Der Unbekannte trug eine dunkle Daunenweste und eine Jeanshose. Die Kriminalpolizei in Offenbach nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Audi-Fahrerin baute Unfall auf A3: Fahrweise schon vorher aufgefallen - Hausen/ Obertshausen/Bundesautobahn 3

(cb) Die Fahrt einer Frau in ihrem weißen Audi ende am Donnerstagmorgen auf der Bundesautobahn 3, als der Wagen dort, gegen 9.05 Uhr, verunfallte. Bereits zuvor soll die Frau in ihrem Auto in Hausen und Obertshausen rasant unterwegs gewesen sein.

Denn nur wenige Minuten zuvor ging ein Paar auf einem Feldweg zwischen Lämmerspiel und Hausen mit dem Hund spazieren, als sich auf dem Weg ein weißer Kleinwagen mit überhöhter Geschwindigkeit genähert haben soll. Die Hundebesitzerin konnte sich und den Vierbeiner nach ihren Angaben durch einen Sprung zur Seite retten, verletzte sich jedoch bei dem anschließenden Sturz leicht. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich hierbei um den Audi A3, der später verunfallte. Die Fahrerin soll offenbar unbeeindruckt dessen über die Schwarzbachstraße und die Bürgermeister-Mahr-Straße weiter gefahren sein. In Höhe der Bürgermeister-Mahr-Straße soll die Fahrerin eine rote Ampel mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überfahren haben, ehe sie einem Lastkraftwagen ausgewichen sein soll. In weiterer Folge soll der weiße Audi mit einer Leitplanke kollidiert sein. Obwohl hierbei Fahrzeugteile verloren worden sind, soll die 29-Jährige ihre Fahrt in Richtung Bundesautobahn 3 (Fahrtrichtung Frankfurt) fortgesetzt haben. Kurz nach der Auffahrt Obertshausen soll sie zwischen zwei Fahrzeugen eingefädelt haben und schließlich einem vorausfahrenden Auto aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Audi. Die 29 Jahre alte Fahrerin verletzte sich hierbei, weshalb sie zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund des Unfalls und einer zeitweisen Vollsperrung kam es für mehrere Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesautobahn 3 im Bereich Obertshausen. Der beschädigte Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Audi-Fahrerin aus Frankfurt stand während der Fahrt augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Die bisherigen Ermittlungen ergaben zudem, dass die Frankfurterin den Kleinwagen im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl sie derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf die Frau aus der Mainmetropole kommen nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06104 6908-0 an die ermittelnden Beamten in Heusenstamm.

3. Unfallflucht: Mercedes B-Klasse beschädigt - Mühlheim am Main

(fg) Auf rund 2.500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch in der Untermainstraße an einer geparkten Mercedes B-Klasse verursacht hat. Offenbar touchierte der Unbekannte den im Bereich der 20er Hausnummer geparkten Wagen gegen 18.45 Uhr beim Vorbeifahren. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

4. Ladendetektiv wird von fünf Personen angegangen: Zeugensuche! - Neu-Isenburg

(fg) Mit zwei vollgepackten Tüten voller Kleidung wollte eine Frau am Mittwochnachmittag ein Geschäft in der Hermesstraße (einstellige Hausnummern) verlassen, offensichtlich ohne die Ware zu bezahlen. Beim Versuch, die Frau am Verlassen des Geschäfts zu hindern, kamen vier Personen auf den Ladendetektiv zu, die diesen unvermittelt und mehrfach schlugen. Der Detektiv erlitt Verletzungen im Nasenbereich und an seiner rechten Hand; zudem wurde ihm ein Zahn herausgeschlagen. Die fünf Personen flohen gegen 15.20 Uhr mit den Tüten aus dem Geschäft. Aus bislang unbekannten Gründen ließ einer der Unbekannten im Zuge der Flucht die Tüten im Außenbereich des Geschäfts fallen. Der Polizei liegen folgende Täterbeschreibungen vor: Täter 1: männlich, 25 bis 28 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Haare, weißer Pullover, weiße Hose, weiß / graue Schuhe (Täter hatte nur den rechten Schuh an; linker Schuh wurde im Geschäft verloren), Umhängetasche Täter 2: männlich, etwa 25 Jahre alt, heller Teint, Haare nach hinten gegelt, bräunlicher Bart, runde Brille, graue Jacke, Umhängetasche Täter 3: männlich, etwa 25 Jahre alt, blonde Haare, Umhängetasche Täter 4: männlich, etwa 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schwarze Haare, Kopfhörer (Airpods), grüner Pullover, Umhängetasche Täterin: weiblich, 25 bis 28 Jahre alt, dunkle Augen, lange schwarze Haare, Jeans, Umhängetasche Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

5. Zeugensuche: Unbekannte bereiteten offenbar Einbruch vor - Rodgau / Weiskirchen

(fg) Zwei Unbekannte sollen am Mittwochmorgen auf einem Dach eines Firmengebäudes in der Hauptstraße (200er Hausnummern) an einem dortigen Fenster hantiert haben, mutmaßlich, um in das Gebäude einzudringen. Mitarbeiter der Firma bemerkten das Duo und alarmierten gegen 4.30 Uhr die Polizei. Nach deren Angaben hätten die zwei Personen das Gelände betreten und nach kurzer Zeit wieder verlassen. Einer haben eine Mütze und eine dunkle Jacke getragen sowie einen Rucksack dabeigehabt; zudem habe er ein Seil in der Hand gehalten. Über seinen Begleiter liegt keine genauere Personenbeschreibung vor. Die Unbekannten seien dann mit einem Audi A6 davongefahren. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 31.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

