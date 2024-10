Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei führte Kontrollen durch: Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr

Südosthessen (ots)

(np) Beamtinnen und Beamten kontrollierten ab Mittwochnachmittag insgesamt 215 Fahrzeuge sowie 275 Personen bei drei eingerichteten Kontrollstellen am Amphitheater in Hanau, auf der Strahlenberger Straße in Offenbach sowie im Bereich "Nordring" in Offenbach. Der Fokus der Kontrollen lag auf der "Drogenerkennung im Straßenverkehr". Ziel dieser Maßnahme ist es stets, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gegen den Einfluss von Alkohol oder anderer rauschwirksamer Mittel am Steuer vorzugehen. Im Zuge der Kontrollen konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden.

So fertigen die Ordnungshüter acht Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Rauschmitteln. Bei sechs dieser Anzeigen besteht der Verdacht, dass die jeweiligen Lenker unter Einfluss von Kokain oder anderer Opiate unterwegs waren. In zwei Fällen schlugen die Drogenvortests positiv auf THC an. Die Angehaltenen mussten allesamt eine Blutprobe abgeben.

Einem 22 Jahre alten Mann aus Frankfurt und seinem Begleiter, die in einem weißen VW Golf unterwegs waren, werden der Handel mit Cannabis vorgeworfen. Bei der Kontrolle in der Straße "Nordring" in Offenbach fanden die Polizisten 125 Gramm Haschisch, rund 800 Euro Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone.

Zudem wurden zwei Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und eine Anzeige wegen Urkundenfälschung gefertigt. Im Zuge der Kontrollen wurde überdies auch ein Führerschein beschlagnahmt; zwei Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ahndeten die Beamtinnen und Beamten ebenfalls.

Neben den präventiven Gesprächen bot die Polizei den kontrollierten Fahrerinnen und Fahrerin auch praktische Tipps zur Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit an. Der Konsum von Drogen und Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben anderer. Die Durchführung dieser und ähnlicher Kontrollen bleibt daher ein zentrales Anliegen der Polizei, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Offenbach, 31.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

