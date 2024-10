Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anrufe durch "falsche" Polizeibeamte: Polizei gibt Tipps

Dietzenbach / Langen (ots)

(fg) Am Montagvormittag rief ein Betrüger bei einer Dietzenbacher Anwohnerin an und brachte sie dazu, Geld auf einen Autoreifen zu legen und anschließend einen Supermarkt aufzusuchen. Als die Frau zurückkehrte, war das zuvor deponierte Geld nicht mehr da. Die Tat ereignete sich zwischen 9.30 Uhr und 11.20 Uhr in der Babenhäuser Straße im Bereich der 30er Hausnummern.

Am Dienstag kontaktierte ein Betrüger eine Frau aus Langen, gab sich am Telefon ebenfalls als Polizeibeamter aus und machte der Dame glaubhaft, dass ihr Geld auf der Bank nicht sicher sei. Er brachte die Frau dazu Geld bei ihrer Bank abzuheben und dieses in einem Beutel in der Straße "Vor der Höhe" (10er Hausnummern) nahe dortiger Mülltonnen abzulegen. Der Betrüger gab an, dass die Polizei das Geld bewache, um im weiteren Verlauf die Täter schnappen zu können. Da es sich um eine erfundene Geschichte handelte, war das Geld kurz darauf weg. Diese Tat ereignete sich zwischen 10 und 13 Uhr.

Betrüger rufen derzeit vermehrt im Bereich Dietzenbach und Langen an, geben sich als falsche Polizeibeamte aus und versuchen hierdurch an Vermögenswerte zu gelangen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um erhöhte Wachsamkeit und appelliert:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

- Legen Sie Wertgegenstände niemals an von Unbekannten genannten Stellen (Mülltonnen, Autos, usw., ab)!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Hinweis in eigener Sache: Die Polizei nutzt die Sicherheitsapp "hessenWARN", um Bürgerinnen und Bürgern vor möglichen Trickbetrügern sowie weiteren Gefahren zu warnen. Weitere Informationen sowie die Download-Links zur App: https://sicherheitsportal.hessen.de/gemeinsam-sicher-in-hessen/hessenwarn

Offenbach, 30.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

