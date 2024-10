POL-OF: Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl; Unbekannter hantierte im Auto; Brand in Gelnhausen; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl; Unbekannter hantierte im Auto; Brand in Gelnhausen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl: Unbekannter floh und beschädigte Glastür - Hanau

(fg) Mit Wodka, Pralinen und Nutella beabsichtigte ein Unbekannter am Dienstagnachmittag ein Einkaufsgeschäft in der Straße "Am Steinheimer Tor" (einstellige Hausnummern) zu verlassen, offenbar ohne die Ware bezahlen zu wollen. Der Mann verließ den Kassenbereich gegen 16.45 Uhr, als er vom Ladendetektiv angesprochen und im weiteren Verlauf festgehalten wurde. Daraufhin schlug der Mann den Detektiv und riss sich los. Im Zuge der Flucht stieß der Dieb gegen die Glastür des Geschäfts, die daraufhin zu Bruch ging; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Durch die Schläge erlitt der Ladendetektiv leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischem Diebstahl und sucht weitere Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache der Polizei in Hanau.

2. Unbekannter hantierte im Auto: Diebstahl misslang - Hanau

(fg) Auf einen Peugeot in der Jahnstraße hatte es ein Unbekannter abgesehen, da er diesen wohl kurzschließen wollte; dies misslang jedoch. Zwischen Samstag, 18 Uhr und Dienstagnachmittag, 16.40 Uhr, war der Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in den Kleinwagen mit HU-Kennzeichen gelangt. Anschließend montierte er verschiedene Abdeckungen im Wagen ab und hantierte am Lenkrad. Zudem durchsuchte der Eindringling das Handschuhfach, ehe er sich davon machte. Der Kleinwagen parkte im Bereich der 10er Hausnummern. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache der Polizei in Hanau.

3. Brand in der Grimmelshausenstraße: Keine Verletzten - Gelnhausen

(fg) Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochmorgen gemeinsam zu einem gemeldeten Brand einer Unterkunft eines Kindergartens in der Grimmelshausenstraße aus. Zeugen hatten den Brand gegen 7.50 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte umgehend informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen befindet sich die Unterkunft, die seitens des Kindergartens genutzt wird, auf einem Gelände neben einer dortigen Schule. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Schule vorsorglich geräumt. Verletzt wurde niemand. Offenbar ist ein technischer Defekt brandursächlich. Durch den Brand entstand ein hoher Sachschaden.

4. Tierrettung auf der Autobahn - Hanau / Autobahn 45

(np) Am Dienstagmorgen, gegen 10.00 Uhr, meldeten Zeugen eine verletzte offensichtlich zuvor angefahrene junge Nilgans auf dem Standstreifen der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Hanau zwischen der Anschlussstelle Alzenau-Nord und dem Autobahnkreuz Hanau. Diese konnte vor Ort durch eine Streifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Langenselbold festgestellt und "in Gewahrsam" genommen werden. Im weiteren Verlauf wurde sie zunächst zur Dienststelle und anschließend zu einer Wildtierauffangstation gebracht. Dort wird sie aktuell versorgt.

5. 71-jährige schlug Taschendieb in die Flucht - Ronneburg

(np) Ein Langfinger versuchte am Dienstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, eine Seniorin, welche mit ihrem Rollator unterwegs war, zu bestehlen. Die Rechnung ging jedoch nicht auf, da die Dame den Dieb bemerkte, der sich von hinten an sie herangeschlichen hatte. Sie soll den Täter weggestoßen haben, der daraufhin die Flucht ergriff. Die flüchtige Person kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa Mitte 20, circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Jacke und Hose, lange dunkle Haare, besonders "dicke" Augenbrauen.

Die Polizei sucht in dieser Sache nach Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können. Sachdienliche Hinweise können bei der Polizeistation Hanau II unter der Telefonnummer 06181 90 100 gemeldet werden.

