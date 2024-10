Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bäckerei-Besuch mit Folgen: Ermittlungen gegen 60-Jährige

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Ein wahrlich delikater Fall spielte sich am Dienstagmorgen in einer Bäckerei in der Frankfurter Straße ab, der nicht nur dazu führte, dass die dort alltägliche Betriebsamkeit jäh gestört wurde, sondern nun auch strafrechtliche Folgen für eine Kundin hat. Eine 60-Jährige hatte gegen viertel nach neun die Filiale betreten und zunächst ein frisches Brot sowie einen duftenden Kaffee bestellt - ein ganz normaler Start in den Tag, könnte man meinen.

Was dann folgte, hatte damit jedoch eher wenig zu tun. "Ich zahle nicht", meinte die Dame, und holte aus ihrer Handtasche ein Küchenmesser hervor, um es der Verkäuferin vorzuhalten. Ob sie damit das Brot einfach nur in Scheiben geschnitten haben wollte, ist zwar noch nicht abschließend geklärt, jedoch dürfte das nicht ihr Plan gewesen sein. Denn die Frau schnappte sich kurzerhand ein Brotmesser von der Theke und tauschte es mit ihrem Küchenmesser aus. Nach diesem "Tausch" machte sie sich auf und davon, ohne die Rechnung beglichen zu haben, was folglich die Polizei auf den Plan rief. Die Beamten konnten die Neu-Isenburgerin kurz darauf im Zuge der Fahndung vorläufig festnehmen. Sie musste für weitere polizeiliche Maßnahmen kurzzeitig mit auf die Polizeiwache, ehe sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls zu. In diesem versuchen die Ermittler nun herauszufinden, was der Grund ihres Handelns war, das den Tag für Bäckerei und Polizei aufregend beginnen ließ.

Offenbach, 30.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

