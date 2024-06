Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Kellereinbrüche über das Wochenende

Freiburg (ots)

Über Das Wochenende wurden in Weil am Rhein von Unbekannten mehrere Keller aufgebrochen. In der Geffelbachstraße gelangten am Freitag, 07.06.2024, gegen 20.20 Uhr, zwei Unbekannte durch Eintreten einer verschlossenen Tür,in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Dabei wurden sie durch aufmerksame Anwohner sowie einem Zeugen gestört. Bevor die beiden Unbekannten in den Keller gelangten ergriffen sie die Flucht. An der eingetretenen Tür entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Am Samstag, 08.06.2024, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 22.40 Uhr, brachen Unbekannte fünf Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Bärenfelsstraße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus den Kellerräumen entwendet. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 08.06.2024 bis Sonntag, 09.06.2024, brachen Unbekannte eine Tür auf, um in der Bärenfelsstraße in den Kellerraum eines weiteren Mehrfamilienhauses zu gelangen. Bislang sind der Polizei vier Geschädigte bekannt, deren Kellerabteile aufgehebelt wurden. Aus dem Kellerraum sei ein unverschlossenes Fahrrad entwendet worden. Ob aus den Kellerabteilen etwas entwendet wurde ist hier nicht bekannt.

