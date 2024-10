POL-OF: Hoher Sachschaden und eine Schwerverletzte bei Unfall; Wer hat die Hakenkreuze an die Schulwand geschmiert?; Einbrecher im Kino flüchteten mit Snacks und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Einbrecher im Kino flüchteten mit Snacks - Hanau

(cb) In ein Kino in der Hanauer Innenstadt in der Straße "Am Steinheimer Tor" brachen bislang Unbekannte zwischen Sonntag, 20.30 Uhr und Montag, 10.30 Uhr, ein. Ersten Ermittlungen nach hebelten die Einbrecher eine Seitentür des Gebäudekomplexes auf und gelangten so in das Innere. Dort machten sie sich an sämtlichen Zugangstüren zu schaffen. Aus dem Kino klauten die Langfinger unter anderem Snacks, bevor sie mit den Knabbereien in unbekannte Richtung flüchteten. Die Täter richteten während der Tat einen Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro an. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 an das Einbruchskommissariat in Hanau.

2. Hochwertiger Mercedes gestohlen: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Zwischen Samstagnachmittag, 15.40 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, waren Autodiebe in der Moselstraße unterwegs und stahlen einen Mercedes G 450d vom Parkplatz des dortigen Autohauses (50er Hausnummern). An dem schwarzen Wagen waren WI-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 9644 angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeuges unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen - Hanau

(fg) Am Wochenende hatten es Einbrecher auf Werkzeuge abgesehen und brachen einen Baucontainer in der Straße "Alfred-Nobel-Bogen" auf. Um in den Container zu gelangen hatten sie ein Fenster aufgehebelt und waren durch dieses ins Innere geklettert. Aus dem Baucontainer nahmen die Einbrecher Werkzeuge, unter anderem eine Baustellenlampe sowie eine Schubkarre, mit und flohen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Hoher Sachschaden und eine Schwerverletzte bei Unfall - Niederdorfelden / Landesstraße 3008

(fg) Mit schweren Verletzungen kam eine 44 Jahre alte Skoda-Fahrerin nach einem Unfall auf der Landesstraße 3008 an der Einmündung zur Frankfurter Straße am Montagabend in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Maintalerin gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Frankfurter Straße einzufahren. Hierbei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Mercedes, an dessen Steuer ein 62-Jähriger saß. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich die Frau Verletzungen im Beckenbereich zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer der G-Klasse blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 21 Uhr wurde die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

5. Wer hat die Hakenkreuze an die Schulwand geschmiert? - Bad Orb

(cb) Die Beamten des Staatschutzkommissariats haben die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen, denn bislang Unbekannte haben unter anderem mehrere Hakenkreuze auf die Rückwand eines Schulgebäudes im Burgring geschmiert. Die Symbole wurden zwischen Freitagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 7.10 Uhr, mit schwarzer Farbe aufgebracht. Es handelt sich um zwei Hakenkreuze, ein Herz sowie ein stilisiertes Geschlechtsteil. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripohotline 06181 100-123.

