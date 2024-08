HZA-D: Zoll bringt Luxusuhren unter den Hammer / Fünf Luxusuhren aus einem Strafverfahren werden auf www.zoll-auktion.de versteigert

Hauptzollamt Düsseldorf

Zoll bringt Luxusuhren unter den Hammer

Fünf Luxusuhren aus einem Strafverfahren werden auf www.zoll-auktion.de versteigert

Düsseldorf (ots)

Auf der Auktionsseite www.zoll-auktion.de werden ab heute absolute Luxusgüter angeboten. Fünf Uhren der Marken Rolex und Audemars Piguet können dort ab sofort - das entsprechende Kleingeld vorausgesetzt, erstanden werden. Die Startgebote reichen dabei von 4.425,00 Euro bis hin zu 16.500,00 Euro. Definitiv keine Schnäppchen. Alle Uhren wurden im Vorfeld durch einen Gutachter geprüft welcher festgestellt hat, dass sie technisch einwandfrei, neuwertig und augenscheinlich ungetragen sind.

Die fünf Uhren stammen dabei aus einem größerem Strafverfahren, bei dem im Jahre 2019 über 25 hochpreisige Zeitmesser durch den Zoll am Düsseldorfer Flughafen beschlagnahmt wurden. Ein Reisender aus Peking versuchte, die Uhren im Handgepäck unbemerkt an den Zollbeamten vorbeizuschmuggeln. Selbst auf Nachfrage, ob er etwas anzumelden hätte sagte er, dass dem nicht so sei. Doch als dann sein Gepäck kontrolliert wurde, stellten die Zöllner sehr schnell die Uhren fest. Der damals 47-jährige japanische Staatsbürger wollte sich nicht weiter zum Sachverhalt äußern.

Nachdem nun das Strafverfahren abgeschlossen wurde, können die Uhren zur Deckung der entstandenen Einfuhrabgaben verkauft werden. Auch für den Reisenden hatte seine Tat Folgen: Neben einer Geldstrafe von ca. 150.000 Euro, wurde er zudem zu einer Haftstrafe von 9 Monaten auf Bewährung verurteilt.

