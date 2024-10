Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Pfefferpistole geschossen: Polizei stellt einen Tatverdächtigen; Wer fuhr dem Motorrad auf?; Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mit Pfefferpistole geschossen: Polizei stellt einen Tatverdächtigen - Hanau

(np) Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 0.30 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten sowie einer Personengruppe. Im Verlauf der Streitigkeiten soll eine der Personen unvermittelt eine Pfefferpistole gezogen und damit in Richtung der Stirn des Geschädigten geschossen haben. Dieser klagte daraufhin über starke Reizungen der Augen. Die Personengruppe flüchtete. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnte ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Die Polizei sucht nun weitere Unbekannte, die Teil der Personengruppe waren.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, dies der Polizeistation Hanau I unter der Telefonnummer 06181 100 12-0 mitzuteilen.

2. Zeugen gesucht: Einbruch in Wohnung - Hanau

(cb) Ein bislang unbekannter Täter floh am Samstag mit mehreren tausend Euro Bargeld, nachdem er zuvor in eine Wohnung in der Hirschstraße (einstellige Hausnummern) eingebrochen war. Der bislang Unbekannte verschaffte sich zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 1.10 Uhr, Zutritt zum Innenhof eines Mehrfamilienhauses. Dort begab sich der Ganove dann in den Flur des Hauses, um eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss gewaltsam zu öffnen und die Wohnung zu durchsuchen. Die Ermittler des Einbruchkommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Mutmaßlicher Vorfahrtsverstoß: Vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Kollision zweier Autos / Polizei lobt Ersthelfer - L 3195 / Maintal

(lei) Heftig gekracht hat es am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 3195 bei Dörnigheim. Bei einem Unfall zwischen zwei beteiligten Autos an der Autobahnauffahrt zogen sich vier Personen Verletzungen zu. Ein 61-jähriger Corsa-Fahrer, der aus Richtung Dörnigheim kam, wollte gegen 17.25 Uhr nach links auf die A 66 in Richtung Fulda auffahren, als er offenbar eienn entgegenkommenden Mercedes übersah und mit ihm kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich die beiden Fahrzeuge mehrfach und blieben letztlich auf beiden Fahrspuren stehen. Der 61-Jährige und seine drei Mitfahrer (zwei Männer im Alter von 20 und 62 Jahren sowie eine 47-jährige Frau) kamen ins Krankenhaus. Ihre Verletzungen waren wohl nicht schwerwiegender. Die 72-jährige Mercedes-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt, ohne dass zunächst eine weitere medizinische Behandlung nötig war. Die Polizeistation in Maintal sucht nun Unfallzeugen (06181 4302-0). Lobend erwähnten die Beamten in dem Zusammenhang auch mehrere Ersthelfer, die umgehend anhielten und den Verletzten zur Hilfe kamen. Wegen der Abschleppung beider Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von über 90.000 Euro entstand, sowie der Reinigung der Fahrbahn von Trümmerteilen war die Landesstraße vorübergehend vollgesperrt; der Verkehr wurde umgeleitet.

4. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Gründau / Lieblos

(fg) Am Sonntagabend kam es auf einem Parkplatz in der Rudolf-Walther-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung, weshalb die Polizei nun ermittelt. Demnach sollen vier Personen (45, 24, 23 und 17) eine andere Personengruppe aus bislang unbekannten Gründen körperlich angegangen haben. Zwei Personen erlitten durch den Angriff leichte Verletzungen, unter anderem Schürfwunden und Prellungen im Gesicht. Die Polizei konnte bereits eine Zeugin ermitteln, die den Tathergang beobachtet hatte. Weitere Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

5. Wer fuhr dem Motorrad auf? - Gelnhausen

(cb) Die Polizei in Gelnhausen sucht Zeugen, welche Angaben zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am vergangenen Montag (21. Oktober) in der Freigerichter Straße/ Am Galgenfeld ereignete. Ein 69 Jahre alter Fahrer einer Harley-Davidson musste gegen 14.20 Uhr verkehrsbedingt in der Freigerichter Straße halten, als ihm ein bislang unbekannter auffuhr, der anschließend flüchtete. An der Maschine entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Polizei in Gelnhausen.

6. Verkehrskontrollen: Mehrere Verstöße festgestellt - Schlüchtern

(cb) Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Schlüchtern haben am Sonntag eine stationäre Verkehrskontrolle in Schlüchtern durchgeführt. Der Fokus lag hier auf der Ahndung von Gurt- und Handyverstößen. In der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr zogen die Ordnungshüter etliche Verkehrsteilnehmer in der Gartenstraße heraus. Insgesamt kontrollierten die Schutzleute 42 Fahrzeuge und 47 Personen. Bei mehr als 24 Verkehrsteilnehmern ahndeten sie Ordnungswidrigkeiten, vorrangig Gurtverstöße; entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Zwei Autofahrer müssen sich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die positive Resonanz von den Anwohnern sowie den Passanten, der dadurch entstandene Austausch und nicht zuletzt die Kontrollergebnisse zeigen die Wichtigkeit derartiger Einsätze. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um so für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

Offenbach, 28.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

