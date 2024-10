Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist Milos Nemcik?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

(cb) Wo ist Milos Nemcik? Das fragen sich die Ermittler der Kriminalpolizei in Hanau und bitten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 41-Jährigen aus Hanau. Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwoch, 23. Oktober, auf einem Gartengrundstück in der Pfaffenbrunnenstraße in Steinheim gesehen. Er ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Herr Nemcik ist etwa 1,75 Meter groß und schlank, er hat eine auffällige Zahnlücke zwischen den vorderen Schneidezähnen. Zur Bekleidung liegen derzeit keinerlei Hinweise vor.

Der Vermisste könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und ist daher dringend auf Hilfe angewiesen.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 28.10.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell