Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnungseinbrüche in Hanau-Mittelbuchen und Großkrotzenburg

Main-Kinzig-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr durchtrennten Einbrecher mehrere Eisenstangen eines Balkons in der Höhenstraße im Bereich der 30er Hausnummern in Hanau-Mittelbuchen, hebelten anschließend das dahinter liegende Schlafzimmerfenster auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Mit Schmuck und Werkzeug flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Durch ein Bürofenster drangen Einbrecher am Freitag zwischen 20.00 Uhr und 23.57 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße in Großkrotzenburg ein und erbeuteten Armbanduhren und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. Wer im Bereich der niedrigen Hausnummern etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 26.10.2024, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

