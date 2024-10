Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Kindertagesstätte; Rund 60.000 Euro Schaden bei Brand; Unfallbeteiligter verstorben; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbruch in Kindertagesstätte: Zeugensuche! - Hanau / Wolfgang

(fg) In die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Aschaffenburger Straße sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingedrungen und haben eine Digitalkamera, ein Laptop sowie ein Tablet mitgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Einbrecher über eine Tür in das Innere ein, öffneten mehrere Schränke und nahmen ihre Beute mit. Durch die Tat, welche sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, ereignete, entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der ermittelnden Kriminalpolizei.

2. Rund 60.000 Euro Schaden bei Brand im Fechenheimer Weg - Maintal

(fg) Im Keller eines derzeit noch unbewohnten Rohbaus im Fechenheimer Weg (90er Hausnummern) kam es am Donnerstagabend zu einem Brand, wodurch insgesamt ein Schaden von rund 60.000 Euro entstand. Der Brand brach wohl im Bereich eines Verteilerkastens im Keller aus. Der anwesende Bauherr wurde vor Ort in einem Rettungswagen untersucht, ist nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch unverletzt. Da eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

3. Nach Unfall auf der Landesstraße: Unfallbeteiligter verstorben - Erlensee / Bruchköbel

(fg) Der beim Unfall auf der Landesstraße 3268 (wir berichteten heute Morgen) zwischen Erlensee und Bruchköbel beteiligte Autofahrer, ein 87 Jahre alter Mann aus Neuberg, ist noch am Unfallort verstorben. Aus bislang unbekannten Gründen soll der Mann aus Neuberg in seinem VW in den Gegenverkehr geraten und mit dem Bus zusammengestoßen sein. Der Wagen kam durch den Aufprall ins Schleudern und letztlich auf dem Radweg zum Stehen. Die vier im Bus befindlichen Personen kamen allesamt zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Von der Unfallstelle wurden Drohnenaufnahmen gefertigt. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau II.

4. Ford stößt mit weißem Fahrzeug zusammen: Hinweise erbeten - Erlensee/Rückingen

(cb) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem silbernen Ford mit MR-Kennzeichen und einem weißen Fahrzeug kam es am Mittwochnachmittag, gegen 17.45 Uhr, im Kreuzungsbereich Leipziger Straße/Carl-Benz-Straße. Ersten Erkenntnissen nach rollte der Fahrer des weißen Wagens in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit dem Heck des vorfahrtsberechtigten silbernen Ford Kas zusammen. Als der Ford-Lenker an geeigneter Stelle anhalten konnte, befand sich das weiße Auto mit schwarzer Stoßstange jedoch nicht mehr am Unfallort. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zum Fahrer oder zum weißen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 901019-0 in Verbindung zu setzen.

5. Langfinger steigt durch offenes Fenster ein - Gründau/Mittelgründau

(cb) Ein geöffnetes Fenster machte es einem Langfinger am Donnerstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, möglich, in ein Mehrfamilienhaus in der Mittel-Gründauer Straße (einstellige Hausnummern) einzusteigen. Das Schlafzimmer der Wohnung durchsuchte der Unbekannte nach Wertgegenständen und flüchtete mit dem aufgefundenen Schmuck durch das Fenster, welches er schon zum Einstieg nutzte. Der Ganove hatte dunkle Haare und war mit einem Kaki-farbenen T-Shirt und einer Camouflage Hose bekleidet. Der Mann, welcher auf Ende 30 geschätzt wurde, soll anschließend in einen weißen Wagen eingestiegen sein. Zeugen setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der 06181 100-123 in Verbindung.

6. Garageneinbruch: Reifen und Fahrräder weg - Linsengericht/Großenhausen

(cb) Drei aufgebrochene Garagentore musste ein Eigentümer am Donnerstag in der Gartenstraße (10 er Hausnummern) feststellen. Einbrecher hatten zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, die Garagentore gewaltsam geöffnet und daraus unter anderem zwei Fahrräder sowie zwei Sätze Komplettreifen geklaut. Wie und wohin die Unbekannten mit dem Diebesgut flüchteten, ist nun Teil der Ermittlungen, welche bei der Polizei in Gelnhausen geführt werden. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06051 827-0 an die Beamten.

7. Einstieg in Einfamilienhaus: Bargeld aus Schlafzimmer gestohlen - Schlüchtern / Elm

(lei) Durchwühlte Kommoden und verschwundenes Bargeld: Diesen Zustand stellte eine Bewohnerin der Gundhelmer Straße am Donnerstagnachmittag in ihrer Wohnung fest, ehe die Polizei in Schlüchtern zur Erstattung einer Anzeige verständigt wurde. Den Beamten berichtete die Bewohnerin, dass sie den Tag über im Haus gewesen sei, als ein Unbekannter, so die Hypothese, wohl über ein offenstehendes Fenster in die Wohnung gelangte und im Zuge seiner Suche nach Zählbarem im Schlafzimmer fündig wurde. Passiert sein müsse das Ganze in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13.30 Uhr, so die Frau, die sich während des Beutezuges in einem anderen Raum aufhielt und offenbar nichts von der Anwesenheit des ungebetenen Gasts mitbekam. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren, um in der Sache einen Schritt weiterzukommen, was die Täterermittlung angeht. Hilfreich könnten hier natürlich auch Hinweise von Zeugen sein, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben. Solche Wahrnehmungen sollen der zuständigen Kriminalpolizei in Hanau mitgeteilt werden (06181 100-123).

Offenbach, 25.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell