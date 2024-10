Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 19-Jährige wohl deutlich zu schnell unterwegs; Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen bei bevorstehendem Pokalspiel; Fußgängerin von Auto angefahren; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen bei bevorstehendem Pokalspiel - Offenbach am Main

(np) Am kommenden Dienstag (29. Oktober 2024) findet das DFB-Pokalspiel zwischen Kickers Offenbach und dem Karlsruher SC statt. Im Zuge der Fan-Anreise kann es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs im Bereich der Bieberer Straße, "Untere Grenzstraße" sowie den umliegenden Straßen kommen. Die Polizei wird vor Ort präsent sein. Zeitweise Straßensperrungen und Verkehrsumleitungen werden über den X-Kanal des Polizeipräsidiums Südosthessen zeitnah mitgeteilt.

2. Deutlich zu schnell unterwegs: 19-Jährige am Steuer - Offenbach

(fg) Sie soll am Donnerstagabend in der Offenbacher Innenstadt unter anderem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, weshalb die Polizei nun Ermittlungen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet hat. Ein Zeuge meldete sich gegen 19 Uhr und gab an, dass er in der Waldstraße unvorhergesehen von einem VW überholt worden sei. Die Lenkerin habe ihn über die auf der entgegengesetzten Fahrspur befindliche Busspur mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Im Bereich der stark von Fußgänger frequentierten Innenstadt, sei die Frau weiterhin mit nicht angepasster Geschwindigkeit abgebogen und abschließend über die gesamte Fahrbahnbreite Schlangenlinien gefahren. In der Berliner Straße habe der Wagen eine gerade umgeschaltete rote Ampelanlage passiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Unbeteiligten gefährdet. Die Polizei sucht nun im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen weitere Zeugen, die Hinweise auf die Fahrweise der 19-Jährigen geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098 510-0 zu melden.

3. Fußgängerin von Auto angefahren: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) Am Mittwoch ereignete sich auf der innerörtlichen Landesstraße 3001 (Offenthaler Weg) aus Dietzenbach kommend in Richtung Offenthal ein Verkehrsunfall, bei der eine 26 Jahre alte Fußgängerin angefahren wurde. Nach den derzeit vorliegenden Informationen beabsichtigte die Fußgängerin kurz nach 17 Uhr an der Ecke "Forstweg" die Fahrbahn bei grün geschalteter Ampel zu überqueren. Ein 46 Jahre alter Mann aus Erbach (Odenwaldkreis), der in einer Mercedes B-Klasse unterwegs war, übersah offenbar die für ihn rotzeigende Ampel, weshalb es zur Kollision mit der Frau aus Münster (Darmstadt-Dieburg) kam. Durch den Zusammenstoß prallte die Fußgängerin auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen, unter anderem eine Platzwunde am linken Arm, zu. Sie kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06074837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

4. Sieben Fahrzeuge geöffnet und Werkzeuge gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Dreieich/Dreieichenhain

(fg) Aus insgesamt sieben auf einem Firmengelände in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellten Fahrzeugen (Ford Transit, VW Transporter, Mercedes Sprinter) haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen Werkzeuge mitgehen lassen. Um in das Innere der geparkten Wagen zu gelangen schnitten sie mit einem unbekannten Werkzeug jeweils ein Loch in die Beifahrertür. Anschließend öffneten sie die Autos, durchsuchten diese und nahmen Werkzeuge mit. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mitternacht und 4.45 Uhr. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 25.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell